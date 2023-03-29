Навіщо Путін розміщує тактичну ядерну зброю у Білорусі

Вперше за кілька десятиліть РФ готується розмістити тактичну ядерну зброю за межами країни - у Білорусі. Це не стало несподіванкою для Європи та НАТО, зазначають експерти.

Президент Росії Володимир Путін 25 березня виступив з новими погрозами на адресу країн Заходу, які підтримують Україну, оголосивши про домовленість з правителем Білорусі Олександром Лукашенком розмістити в країні тактичну ядерну зброю. Вперше зі середини 1990-х років Кремль має намір встановити ядерні боєголовки за межами країни. Путін також повідомив, що РФ завершить будівництво сховища для атомної зброї у Білорусі до липня. Втім, стурбованість щодо ядерної напруженості між Росією та США, що зростає, знову посилилася ще раніше - після того, як Росія 28 лютого призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3). Ця двостороння угода обмежує кількість стратегічних ядерних озброєнь, яку може мати кожна країна, але не стосується тактичних боєголовок.

Наразі немає перевіреної інформації про те, скільки тактичної ядерної зброї має Росія. Згідно з повідомленням агентства Reuters, США вважають, що у розпорядженні Москви є близько 2000 діючих тактичних боєголовок, що приблизно вдесятеро більше, ніж у Вашингтона.

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США: Росія не готується до застосування ядерної зброї

У відповідь на останні заяви Путіна США заявили про відсутність ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. "Ми не бачимо ні причин для коригування нашої власної позиції щодо стратегічного ядерного озброєння, ні будь-яких ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - заявили в Держдепартаменті, зазначивши, що США, "як і раніше, віддані колективній обороні НАТО" і мають намір стежити за розвитком ситуації.

Ракетна установка "Іскандер" Фото: Russian Defence Ministry/picture alliance

Заява Путіна не стала несподіванкою для Європи та НАТО, заявив DW експерт Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів з питань безпеки та оборони Бруно Лете (Bruno Lete), оскільки "це частина ширшої тенденції минулого року, коли Росія посилила свою ядерну риторику". "Але після того, як Росія призупинила дію договору СНО-3, зберігаються побоювання, що вона може розгорнути ядерну зброю без будь-якого контролю. Це не дуже добре для миру та безпеки, і було б краще, якби цей договір залишався чинним ", - додав він.

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Для чого призначається тактична ядерна зброя

Тактична ядерна зброя використовується для ураження цілей на полі бою та може замінити звичайні боєголовки у звичайних системах озброєння. Їм потрібна система доставки, така, як, наприклад, ракети "Іскандер" - балістичні ракети малої дальності, які Росія використовувала для запуску звичайних боєголовок в Україні та Сирії.

"Тактична ядерна зброя запускається виключно для досягнення результатів на полі бою і не призначена для нападу на місто. Це боєголовки меншого розміру, вони можуть мати потужність до 100 кілотонн залежно від цілі", - повідомив DW експерт зі стратегії, технологій та контролю над озброєннями у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS) Вільям Альберк.

Для порівняння, стратегічна ядерна зброя доставляється до цілі за допомогою міжконтинентальних ракет і здатна знищити ціле місто. "Ця зброя може бути запущена, скажімо, з території Росії, щоб вразити територію США. Потужність такої боєголовки перевищує 100 кілотонн, або принаймні вп'ятеро більше, ніж бомби, скинуті на Хіросіму та Нагасакі, і вона може завдати великої шкоди", - сказав Альберк.

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ДНЯЗ не порушено

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) зобов'язує держави, які володіють нею, не допомагати і не спонукати неядерні держави до виробництва або придбання такої зброї або інших ядерних вибухових пристроїв. У своїй заяві 25 березня Путін стверджував, що розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі не є порушенням цієї угоди. "У цьому також немає нічого незвичайного: Сполучені Штати роблять це протягом десятиліть. Вони давно розмістили свою тактичну ядерну зброю на території своїх союзників", - наводить його слова російське державне інформаційне агентство ТАСС.

Руйнування у Дніпрі після російського обстрілу ракетами "Іскандер" зі звичайними боєголовками Фото: Mykola Miakshykov/Photoshot/picture alliance

Згідно з угодою, США, Росія, Китай, Франція та Великобританія мають право на володіння ядерною зброєю. Хоча вони не можуть передавати її або технології неядерній державі, вони можуть розміщувати її за межами своїх кордонів. Путін підкреслив, що Росія збереже контроль над розгорнутою ядерною зброєю відповідно до угод про її нерозповсюдження. В даний час ядерна зброя США розміщена в Європі в таких країнах як Бельгія, Німеччина, Нідерланди та Італія.

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"Білорусь дедалі більше втрачає національний суверенітет"

Розгортання ядерних озброєнь США в деяких країнах Європи є частиною стратегії колективної оборони НАТО, зазначив співробітник Програми безпеки і оборони в Німецькому товаристві зовнішньої політики (DGAP) Штефан Шеллер (Stefan Scheller). "У НАТО є концепція, яка називається "ядерний обмін". Це давня політика ядерного стримування, яка гарантує, що вигоди, відповідальність та ризики ядерного стримування розподіляються між усіма членами альянсу. Вона спрямована на безпеку союзників", - пояснив він.

Вільям Альберк поділяє аналогічну точку зору і зазначає, що тактична зброя, якою володіють США, призначена виключно для ураження військ або критично важливих об'єктів військової інфраструктури, таких як військові штаби. "Вона не розроблялася як стратегічна зброя, призначена для ураження Москви або Санкт-Петербурга або чогось такого роду", - сказав він.

Щодо використання Путіним Білорусі як пускового майданчика для тактичної ядерної зброї, Шеллер зазначив, що рішення було оголошено Путіним одноосібно, а не під час пресконференції з Лукашенком. "Це очевидна ознака того, що Білорусь дедалі більше втрачає національний суверенітет", - сказав він.

Лукашенко лише завдяки Путіну зміг зберегти владу в Мінську, придушивши у другій половині 2020-го та на початку 2021 року масові протести проти фальсифікацій на президентських виборах. 2022 року Лукашенко провів референдум, після якого було ухвалено нову конституцію: у ній Білорусь відмовилася від неядерного статусу країни.

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Якою може бути відповідь НАТО?

За словами Бруно Лете, розгортання Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі означає, що вона може завдати удару по території НАТО набагато швидше, тому "у НАТО залишається менше часу на реагування". "Отже, або НАТО продовжує ядерне стримування, що альянс уже робить, або може зайнятися ядерним примусом Росії, щоб відбити у неї бажання розміщувати атомну зброю в Білорусі. Але за поточної ситуації, я думаю, НАТО продовжить ядерне стримування", - додав він.