Німеччина звинуватила Росію в ядерному залякуванні

Володимир Путін вводить в оману, порівнюючи розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі з ядерними місіями НАТО, заявили в МЗС ФРН.

Уряд Німеччини розкритикував оголошене президентом РФ Володимиром Путіним розміщення ядерної зброї в Білорусі.Про це повідомило ввечері в суботу, 26 березня, агентство dpa з посиланням на заяву представника міністерства закордонних справ ФРН. У Берліні слова Путіна назвали "черговою спробою ядерного залякування".

"Порівняння зі спільними ядерними місіями НАТО вводить в оману і не може слугувати виправданням кроку, оголошеного Росією", - наголосив представник МЗС Німеччини. У ФРН немає власної ядерної зброї, але на її території в межах співпраці всередині НАТО розміщено американські ядерні боєголовки. Водночас в уряді Німеччини нагадали, що Білорусь на міжнародному рівні неодноразово давала зобов'язання не розміщувати атомну зброю на своїй території.

Пентагон: Немає ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю

Між тим, в міністерстві оборони США заявили, що Вашингтон продовжить стежити за ситуацією.

"Ми не бачимо жодних підстав коригувати розміщення власних ядерних сил, а також жодних ознак того, що Росія готова застосувати ядерну зброю. Ми, як і раніше, прихильні колективній обороні в рамках альянсу НАТО", - повідомили в пресслужбі Пентагону.

Напередодні Володимир Путін оголосив, що Росія збирається розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. За його словами, це не порушує зобов'язань РФ щодо нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки Москва не стане передавати її в користування Білорусі. Водночас Путін сказав, що США теж мають ядерну зброю, розміщену у союзників у Європі.

"Ми просто робимо те, що вони робили десятиліттями", - стверджує він.

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