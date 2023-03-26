Путін прагнув розмістити ЯЗ в Білорусі ще до війни - ISW

На думку аналітиків ISW, нинішнє оголошення Путіна планів розмістити ядерну зброю в Білорусі свідчить про початок нової кампанії із залякування Заходу.

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, прагнув розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до воєнного вторгнення в Україну, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за суботу, 25 березня.

Аналітики нагадують, що керівник Білорусі Олександр Лукашенко пропонував розмістити російську ядерну зброю на білоруській території ще 30 листопада 2021 року, а на референдумі в лютому 2022 року Білорусь скасувала норму конституції, що закріплює нейтральний статус Білорусі.

У січні та лютому 2022 року ISW прогнозував, що Путін може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в межах ширших зусиль із поглиблення російського контролю над Мінськом.

Нова інформкампанія із залякування

На думку аналітиків, Путін, ймовірно, утримався від розгортання зброї в Білорусі на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, щоб зберегти можливість розмістити її в рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом.

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Нинішнє оголошення про плани РФ розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі не має відношення до ризику ескалації до ядерної війни, який залишається надзвичайно низьким, вважають американські аналітики.

"Швидше за все, Путін вирішив просувати ці наративи зараз, сподіваючись послабити український моральний дух і зменшити західну допомогу, з метою зниження ефективності очікуваного українського контрнаступу", - йдеться у доповіді.

Як вважають експерти, дуже малоймовірно, що Росія застосує ядерну зброю в Україні або деінде. ISW продовжує оцінювати Путіна як гравця, який не схильний до ризику і неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю "без жодного наміру довести справу до кінця, щоб зламати рішучість Заходу".

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