Путін прагнув розмістити ЯЗ в Білорусі ще до війни - ISW
Анастасія Шепелева
47 хв. тому
На думку аналітиків ISW, нинішнє оголошення Путіна планів розмістити ядерну зброю в Білорусі свідчить про початок нової кампанії із залякування Заходу.
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Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, прагнув розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до воєнного вторгнення в Україну, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за суботу, 25 березня.
Аналітики нагадують, що керівник Білорусі Олександр Лукашенко пропонував розмістити російську ядерну зброю на білоруській території ще 30 листопада 2021 року, а на референдумі в лютому 2022 року Білорусь скасувала норму конституції, що закріплює нейтральний статус Білорусі.
У січні та лютому 2022 року ISW прогнозував, що Путін може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в межах ширших зусиль із поглиблення російського контролю над Мінськом.
Нова інформкампанія із залякування
На думку аналітиків, Путін, ймовірно, утримався від розгортання зброї в Білорусі на початку повномасштабного вторгнення 2022 року, щоб зберегти можливість розмістити її в рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом.
"Швидше за все, Путін вирішив просувати ці наративи зараз, сподіваючись послабити український моральний дух і зменшити західну допомогу, з метою зниження ефективності очікуваного українського контрнаступу", - йдеться у доповіді.
Як вважають експерти, дуже малоймовірно, що Росія застосує ядерну зброю в Україні або деінде. ISW продовжує оцінювати Путіна як гравця, який не схильний до ризику і неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю "без жодного наміру довести справу до кінця, щоб зламати рішучість Заходу".