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Будівля ПентагонуФото: Liu Jie/Xinhua/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

США не бачать намірів РФ застосувати ядерну зброю

Анастасія Шепелева
3 год. тому

У відповідь на заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі у Пентагоні заявили, що не бачить ознак підготовки до її застосування.

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Міністерство оборони США не бачить ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, йдеться у заяві Пентагону у суботу, 25 березня, після твердження Москви про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

"Ми бачили повідомлення про заяву Росії і будемо продовжувати стежити за цією ситуацією, - зазначається в заяві Пентагону. - Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО".

Путін анонсував розміщення ядерної зброї в Білорусі

25 березня президент РФ Володимир Путін повідомив про наміри розмістити в сусідній Білорусі російську тактичну ядерну зброю. За словами Путіна, приводом для такого кроку стало рішення міноборони Великобританії передати Україні снаряди зі збідненим ураном.

Коментуючи це рішення Лондона, Путін сказав: "Так чи інакше це пов'язано з ядерними технологіями, це очевидна річ. Але навіть поза контекстом цих подій (...) Лукашенко давно порушує питання про те, щоб розмістити на території Білорусії російську тактичну ядерну зброю".

Так, Путін знову прирівняв снаряди зі збідненим ураном до ядерної зброї, хоч у Лондоні вже наголошували, що цей вид боєприпасів не має нічого спільного зі зброєю масового знищення й звинувачували керівництво РФ у навмисному поширенні дезінформації.

На думку керівника РФ, рішення Москви розмістити свою ядерну зброю в Білорусі жодним чином не порушує наявні міжнародні зобов'язання РФ щодо нерозповсюдження ядерної зброї. У своїй традиційній манері він знову вказав на приклад США, які, за його словами "роблять це протягом десятиліть".

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