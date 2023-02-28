Ядерне роззброєння: Путін зупинив участь в договорі зі США

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про припинення участі РФ у договорі зі США про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Президент РФ Володимир Путін підписав у вівторок, 28 лютого, закон про припинення участі Росії в договорі зі США про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Договір був підписаний у квітні 2010 року та набув чинності в лютому 2011 року.

Він залишався останньою великою угодою про контроль над ядерними озброєннями між Росією та США. Вони зобов'язувалися скоротити кількість ядерних боєголовок до 1550 одиниць та обмежити кількість пускових установок і важких бомбардувальників до 700 одиниць. Документ передбачав взаємні інспекції на військових ядерних об'єктах для контролю.

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Ще в січні 2021 року Путін підписав закон про продовження договору до 2026 року. А 21 лютого цього року заявив, що Росія в односторонньому порядку припинить участь в ньому, але не виходитиме з договору. "Міністерство оборони і Росатом повинні забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї. Першими, зрозуміло, ми цього робити не будемо. Але якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо", - заявив він.

Напередодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала Росію дотримуватися угоди, оскільки та є "гарантом глобальної стабільності та безпеки". Заява Путіна вона назвала "безвідповідальною". Росія повинна визнати, що ядерна війна "ніколи не може бути виграна і ніколи не повинна вестися", наголосила Бербок.

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