Путін звинуватив Захід у намірах розвалити Росію

Президент Росії Володимир Путін звинуватив західні країни у намірах розвалити РФ. Розмірковуючи про те, що буде у разі такого сценарію, він сказав, що "долі дуже багатьох народів Росії можуть кардинально змінитися".

"У них (країн Заходу - Ред.) одна мета - розкасувати колишній Радянський Союз та його основну частину - Російську Федерацію. Може, вони й приймуть нас до так званої "родини цивілізованих народів", але лише окремо. Кожну частину окремо. Якщо ми підемо цим шляхом, я думаю, що долі дуже багатьох народів у Росії, насамперед російського народу, можуть кардинально зміниться. Будуть московити, уральці і так далі", - сказав він у інтерв’ю пропагандистському телеканалу "Россия 1" у неділю, 26 лютого.

Путін при цьому стверджує, що ці "плани" мають документальне підтвердження. "Це ж все в планах було, ці плани - вони викладені на папері. Просто ми в умовах вибудовування відносин намагалися не говорити про це. Але це все є, це все написано, на папірці все написано", - каже він.

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21 лютого Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів. У своєму зверненні значну увагу він приділив війні проти Україні, протистоянню Заходу та санкціям проти РФ, вкотре звинувативши західні країни у підготовці агресії проти РФ. Також Путін пригрозив відновленням ядерних випробувань і заявив, що його країна "призупиняє участь" у договорі з США про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Олексій Данілов: "Захід має готуватися до розпаду Росії" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video