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Депутати Державної думи Росії одноголосно схвалили законопроєкт, який передбачає "призупинення" участі РФ у договорі з США про ядерне роззброєнняФото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Ядерне роззброєння: Дума РФ схвалила "паузу" в угоді з США

Степан Смишляєв
1 год. тому

Держдума РФ схвалила закон про призупинення участі у договорі із США про ядерне роззброєння. Російські депутати підтримали ініціативу Путіна одноголосно.

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Депутати Державної думи Росії (нижньої палати парламенту - Ред.) у середу, 22 лютого, одноголосно схвалили законопроєкт, який передбачає "призупинення" участі РФ у договорі з США про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Про намір Москви піти на такий крок напередодні заявив президент Росії Володимир Путін. Він аргументував це рішення тим, що інші держави продовжують розвивати свої ядерні озброєння. Російський лідер також заявив, що США готуються провести ядерні випробування і доручив розпочати підготовку до таких випробувань в своїй країні.

На Заході критикують Росію

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг розкритикував ці плани і закликав їх переглянути. "Більше ядерної зброї та менше контролю над озброєннями робить світ небезпечнішим", - зауважив він.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також розкритикував це рішення РФ і зазначив, що воно "гідне найвищого жалю і є безвідповідальним". "Ми уважно стежитимемо за тим, що Росія робить насправді", - наголосив він.

Договір СНО-3 - єдина чинна велика угода з контролю над озброєннями між США і Росією. Він передбачає скорочення як ядерних зарядів, так і засобів їхньої доставки. Угоду було підписано у 2010 році у Празі. У 2021 році безпосередньо після вступу Джо Байдена на посаду президента США договір продовжили ще на п'ять років - до 5 лютого 2026 року. У серпні 2022 року Росія оголосила про зупинення інспекцій своїх ядерних об'єктів США в рамках цього договору, посилаючись на санкції та пандемією коронавірусу

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