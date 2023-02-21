РФ призупиняє участь у договорі з США про ядерне роззброєння

Володимир Путін виправдовує таке рішення розвитком ядерних програм іншими ядерними країнами. Він також доручив міноборони і "Росатому" готуватися до ядерних випробувань у відповідь на ймовірні випробування США.

Президент Росії Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів РФ (парламенту - Ред.) у вівторок, 21 лютого, заявив, що його країна "призупиняє участь" у договорі з США про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), повідомляє "Інтерфакс".

"Нам стратегічну поразку хочуть завдати і лізуть на наші ядерні об'єкти. У зв'язку з цим змушений заявити сьогодні про те, що Росія припиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння", - заявив президент РФ.

Ця угода передбачає скорочення як ядерних зарядів, так і засобів їхньої доставки: міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет із запуском з підводних човнів, важких бомбардувальників.

За словами Путіна йдеться не про вихід із договору, а лише про зупинення участі у ньому. Це рішення президент РФ виправдовував тим, що ядерні країни продовжують розвивати свої ядерні озброєння та наполягають на доступі до російських ядерних об'єктів.

Також він стверджує, що західні країни причетні до спроб Збройних сил України завдати ударів по базах російської стратегічної авіації. Водночас президент РФ заявив, що рішення не має "жодного зв'язку" із війною проти України.

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РФ готується до ядерних випробувань

За даними Москви, Вашингтон не лише веде розробку нових видів ядерних боєприпасів, а і розглядає можливість випробування ядерної зброї.

Президент РФ заявив, що у разі такого кроку його країна також проведе свої ядерні випробування. Він доручив міністерству оборони та російській державній корпорації з атомної енергії "Росатом" забезпечити готовність до таких випробувань.

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Звинувачення на адресу Заходу

Звернення Путіна до Федеральних зборів тривало більше 1,5 години. У ньому він значну увагу приділив війні проти Україні, протистоянню Заходу та санкціям проти РФ, вкотре звинувативши західні країни і підготовці агресії проти РФ.

"Еліти Заходу не приховують своєї мети: завдати Росії, як вони кажуть, це пряма мова, стратегічної поразки Росії. Що це означає? Для нас що це таке? Це означає покінчити з нами раз і назавжди, тобто вони мають намір перекласти локальний конфлікт у фазу глобального протистояння. Ми саме так усе це і розуміємо і відповідним чином реагуватимемо на це", - заявив Путін.

За словами президента РФ, "у цьому випадку йдеться вже про існування нашої країни". Водночас він вважає, що "перемогти Росію на полі бою неможливо".

Путін також звинуватив західні країни в тому, що вони намагалися "добити" Росію після розпаду СРСР, начебто "натравлюючи міжнародних терористів" і "розпалюючи конфлікти біля кордонів", а також використовуючи економічні інструменти.

"Тайговий тупик" Путіна

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван назвав "абсурдом" звинувачення президента Володимира Путіна на адресу Заходу. "Ніхто не нападає на Росію. Існує певний абсурд у тому, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або когось іншого", - заявив він.

На думку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, промова Путіна засвідчила, що він не має перспективних рішень для розвитку своєї країни. "Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість", - написав Полодяк у Twitter.

Він додав, що звернення президента РФ підтвердило, що той знаходиться у "тайговому тупику".