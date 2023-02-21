Столтенберг: Путін готовий до більшої війни

Росія починає нові наступи, мобілізує більше військ і контактує з Північною Кореєю та Іраном, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Також НАТО стурбоване тим, що Китай, ймовірно, планує надати підтримку у війні Росії.

У посланні до Федеральних зборів президент РФ Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що приготувався до ще більшої війни з Україною, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 21 лютого, в Брюсселі на пресконференції за підсумком тристоронніх переговорів Україна-ЄС-НАТО.

"Рік потому (після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року - Ред.) ми не бачимо жодних ознак, що президент Путін готується до миру, - навпаки. Сьогодні він дав чітко зрозуміти: він готується до ще більшої війни. Росія починає нові наступи, мобілізує більше військ і контактує з Північною Кореєю та Іраном", - цитує Столтенберга агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, НАТО "дедалі більше стурбоване тим, що Китай, можливо, планує надати військову підтримку у війні Росії, пише dpa.

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Столтенберг нагадав, що рік тому "Путін розпочав свою незаконну війну проти мирного сусіда". Альянс і партнери надають підтримку Україні та постачають важке сучасне озброєння, але НАТО має також інше завдання - "запобігти тому, щоб ця війна вийшла за межі України", додав він. "Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, і продовжуватимемо забезпечувати надійне стримування та оборону всієї території НАТО", - запевнив Столтенберг.

"Москва має повернутися до договору про ядерне роззброєння"

Також, за словами генсека НАТО, рішення РФ призупинити участь у договорі з США про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) зробило світ більш небезпечним місцем. "Більше ядерної зброї та менше контролю над озброєннями робить світ небезпечнішим", - зазначив Столтенберг. При цьому він закликав Москву переглянути це рішення, пише агенція Reuters.

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Договір між Москвою та Вашингтоном був підписаний у 2010 році. Ця угода передбачає скорочення як ядерних зарядів, так і засобів їхньої доставки: міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет із запуском з підводних човнів, важких бомбардувальників.