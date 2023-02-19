Блінкен наполягає: Китай думає над постачанням зброї Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю, 19 лютого, вже вдруге заявив, що Китай розглядає можливість надання озброєнь Росії для її війни проти України.

Після зустрічі з високопоставленим китайським дипломатом Ван Ї на полях Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого Блінкен написав у Twitter, що "застеріг Китай від надання матеріальної підтримки Росії". В інтерв'ю американському телеканалу NBC він сказав, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії, і що він чітко дав зрозуміти Ван Ї: це спричинить "серйозні наслідки" у відносинах Вашингтона і Пекіна. Детальнішу інформацію він пообіцяв згодом.

Сьогодні ж в інтерв'ю американському каналу CBS Блінкен сказав: "Наша занепокоєність базується на інформації, яку ми маємо, про те, що вони розглядають можливість надання летальної підтримки". На запитання, про яку саме допомогу йдеться, він відповів: "Усе: від боєприпасів до самої зброї".

Підготовка Китаєм "мирного плану"

Тим часом сам Ван Ї на Мюнхенській конференції 18 лютого анонсував, що Китай представить план політичного врегулювання "конфлікту в Україні". За його словами, в документі буде зазначено, що необхідно дотримуватись мети та принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй та поважати територіальну цілісність усіх країн.

Напередодні міністр закордонних справ Італії після зустрічі з китайським дипломатом заявив, що в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого лідер Китаю Сі Цзіньпін виступить з "промовою миру".

Анонсовану Китаєм "мирну ініціативу" прокоментували в Україні. Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна вірить, що Китай може зіграти важливу роль в завершенні війни, зважаючи на його стосунки з РФ, та хоче, аби він її зіграв, зокрема, підтвердивши єдиний для України та Китаю принцип - територіальної цілісності. Кулеба застеріг: "Ніяких компромісів щодо територіальної цілісності України не може бути. Ніякий мирний план не може базуватись навіть на найменшому припущені щодо квадратного метра української території".

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