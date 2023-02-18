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Анналена Бербок і Ван Ї
Анналена Бербок і Ван ЇФото: SVEN HOPPE/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

У Німеччині оцінили намір Китаю щодо мирного плану для Києва

Роман Губа | Даниїл Сотников
2 год. тому

Коментуючи "мирну ініціативу" Китаю на Мюнхенській безпековій конференції, Анналена Бербок наголосила, що необхідно використовувати кожен шанс на мир, але територіальні поступки на користь Росії виключені.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) привітала намір Китаю представити свій мирний план щодо припинення війни Росії проти України, але при цьому виключила можливість будь-яких територіальних поступок на користь РФ. Про це вона сказала на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 18 лютого.

"Справедливий мир передбачає, що той, хто порушив територіальну цілісність, а саме Росія, виводить свої війська з окупованої країни. Мир у всьому світі заснований саме на тому факті, що ми всі визнаємо територіальну цілісність та суверенітет кожної країни", - наголосила Бербок.

Вона додала, що позиція Німеччини полягає в тому, що без виведення всіх російських військ з України немає шансів на припинення війни, а всі вимоги припинити війну шляхом територіальних поступок України Росії є неприйнятними. "Це означало би перетворити жителів України на здобич Росії. Ми не робитимемо цього", - наголосила міністерка.

Водночас, коментуючи анонсований Китаєм "мирний план", Бербок зазначила, що "необхідно використовувати кожен шанс на мир".

Підготовка Китаєм "мирного плану"

Раніше на Мюнхенській конференції член політичного бюро центрального комітету Комуністичної партії Китаю, колишній міністр закордонних справ країни Ван Ї оголосив, що Пекін представить план політичного врегулювання "конфлікту в Україні". За його словами, в документі буде зазначено, що необхідно дотримуватись мети та принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй та поважати територіальну цілісність усіх країн.

Напередодні міністр закордонних справ Італії після зустрічі з китайським колегою заявив, що в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого лідер КНР Сі Цзіньпін виступить з "промовою миру".

Конфлікт між США і Китаєм через Тайвань питання часу?

Анонсовану Китаєм "мирну ініціативу" прокоментували в Україні. Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна вірить, що Китай може зіграти важливу роль в завершенні війни, зважаючи на стосунки КНР і РФ, та хоче, аби він її зіграв, зокрема, підтвердивши єдиний для України та Китаю принцип - територіальної цілісності. Кулеба застеріг: "Ніяких компромісів щодо територіальної цілісності України не може бути. Ніякий мирний план не може базуватись навіть на найменшому припущені щодо квадратного метра української території". 

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