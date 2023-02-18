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Ван Ї під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки
Ван Ї під час виступу на Мюнхенській конференції з безпекиФото: Petr David Josek/AP/picture alliance
ПолітикаКитай

Китай обіцяє мирну ініціативу для припинення війни в Україні

Максим Сидоржевський
55 хв. тому

Пекін має намір запропонувати "дещо" для політичного врегулювання кризи в Україні, анонсував глава МЗС країни Ван Ї у Мюнхені.

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Китай анонсував мирну ініціативу з метою припинення агресивної війни Росії проти України. "Ми дещо запропонуємо. І це буде китайська позиція щодо політичного врегулювання кризи в Україні", - заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу, 18 лютого, цитує dpa.

"Ми твердо стоятимемо на боці миру і діалогу", - додав він. За словами керівника зовнішньополітичного відомства КНР, задля безпечнішого світу існують "принципи Статуту ООН - це те, чого ми повинні дотримуватися". Він зауважив, що хаос і конфлікти, які зараз охопили світ, були викликані тим, що принципи Статуту ООН не дотримувалися державами. 

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Тому Ван Ї закликав до мирного вирішення конфліктів шляхом діалогу та консультацій, адже, на думку Пекіна, проблеми між країнами не повинні вирішуватися шляхом тиску або односторонніх санкцій. Це є контрпродуктивно, "оскільки призводить до нескінченних труднощів", наголосив китайський урядовець.

Як повідомлялося, Китай так і не засудив напад Росії на Україну. Натомість Пекін постійно критикує західні санкції, запроваджені проти Москви у відповідь на агресію, та закликає шукати політичний вихід з війни РФ проти України.

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