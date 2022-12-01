Сі Цзіньпін закликав до врегулювання війни в Україні

Лідер Китаю пообіцяв президенту Євроради "у свій спосіб" відігравати конструктивну роль в пошуку політичного виходу з "кризи в Україні". Він також виступив проти "всіх форм нової холодної війни".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Пекіні в четвер, 1 грудня, закликав шукати рішення для припинення війни в Україні.

"Вирішення кризи в Україні політичними засобами відповідає інтересам Європи та спільним інтересам усіх країн Євразії", - цитує його слова агенція Bloomberg. Сі додав, що "необхідно уникнути ескалації та розширення кризи". Як зауважує видання, КНР продовжує утримуватися від того, щоб називати війну війною.

Сі також вказав на необхідність контролювати "побічні ефекти кризи" і наголосив на необхідності мирних переговорів, повідомило Центральне телебачення Китаю (CCTV).

Він зазначив, що Китай хоче "продовжувати відігравати конструктивну роль у свій спосіб", передає агентство dpa.

ЄС хоче, щоб Пекін вплинув на Москву

Мішель перебуває у КНР уперше з початку пандемії коронавірусу, а Сі проводить з ним у Пекіні свою першу міжнародну зустріч з початку протестів у Китаї проти локдаунів.

Під час переговорів, які тривали близько трьох годин, президент Євроради зауважив: Європейський Союз розраховує, що Китай, як постійний член Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй вплине на те, щоби Росія поважала Статут ООН і допоможе "припинити жорстоке знищення та окупацію Росією" територій України.

Обидва політики також наголосили, що "ядерні загрози є безвідповідальними і дуже небезпечними".

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Не допустити нової "холодної війни"

На зустрічі Сі також зауважив, що Пекін "виступає проти всіх форм нової холодної війни" і, не конкретизуючи, зазначив, що важливо "не втручатися у внутрішні справи одне одного".

В свою чергу Мішель за підсумками переговорів зазначив, що "для чесної та справедливої глобалізації необхідні взаємність і рівні умови гри без критичної надмірної залежності". "Ці принципи мають бути краще впроваджені у стосунки ЄС та Китаю", - написав він у Twitter.

Останнім часом західні лідери пожвавили контакти з офіційним Пекіном: минулого місяця Китай відвідував канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), а в середині жовтня під час саміту Великої двадцятки на Балі Сі зустрівся, серед інших, з президентом США Джо Байденом.

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