У Китаї відмовилися показати звернення Шарля Мішеля

У своїй відеопромові до учасників заходу в Шанхаї Шарль Мішель мав згадати війну в Україні та застереження від економічної залежності від РФ. Однак влада КНР не стала показувати записане звернення.

Влада Китаю, що вважається одним із головних організаторів масштабної Китайської міжнародної імпортної виставки (China International Import Expo) в Шанхаї, видалила з програми відкриття заходу показ записаної відеопромови президента Європейської Ради Шарля Мішеля. Про це стало відомо у вівторок, 8 листопада.

Заздалегідь записане відео мало стати одним з декількох звернень світових лідерів і керівників міжнародних організацій, включно з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Як розповіли на умовах анонімності агентству Reuters три європейських дипломати, у цій промові, що мала пролунати минулої п'ятниці, Мішель розкритикував війну Росії проти України та наголошував на важливості скорочення торговельної залежності Європейського Союзу від Китаю.

Речник Шарля Мішеля підтвердив агентству, що глава Євроради "був запрошений виступити" на цьому економічному заході. "На прохання китайської влади ми справді надали заздалегідь записане послання, яке зрештою не було показане", - пояснив він.

Поки що жоден зі співорганізаторів виставки - міністерство торгівлі Китаю і міська влада Шанхаю - не відповіли на запити Reuters про коментарі. Речник міністерства закордонних справ КНР не став коментувати ситуацію, пославшись на необізнаність щодо цього питання.

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Мішель критикував Москву за війну в Україні

Згідно з витягами з промови Мішеля, вона містила різку критику в бік Москви через "незаконну війну Росії проти України" і запевнення, що Європа виносить з неї "важливі уроки".

Також у промові Мішеля йшлося, що Європа була надмірно залежною від РФ у питаннях імпорту викопного палива, що призвело до торговельного дисбалансу. "У Європі ми прагнемо балансу в наших торговельних відносинах, щоб уникнути надмірної залежності. Це також стосується і наших торговельних відносин з Китаєм", - поділилися інформацією дипломати, знайомі зі змістом промови.

Мішель також мав намір закликати Китай зробити більше, щоби покласти край кровопролиттю в Україні. "Китай повинен використати свій вплив через Ваше так зване "партнерство без обмежень" з Росією, щоб зупинити жорстоку війну Росії", - казав Мішель у промові, маючи на увазі пакт, оголошений Сі та президентом РФ Володимиром Путіним у Пекіні до початку війни в Україні. "Ви, Китай, можете допомогти покласти цьому край", - наголошував Мішель.

Досі Китай послідовно відмовлявся критикувати російську агресію в Україні.

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