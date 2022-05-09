Мішель і Шмигаль переривали зустріч в Одесі через обстріли

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідав Одесу 9 травня, у день відзначення Дня Європи. Про це він повідомив у соцмережі Twitter. "Я прибув відсвяткувати День Європи до Одеси, міста, де, як сказав Пушкін, "можна відчути Європу". І де сьогодні український народ захищає свої пам'ятники від куль і ракет, а свою свободу - від російської агресії. Ви - не одні. ЄС із вами", - написав Мішель.

"Візит до Одеси, плавильного казана європейської культури та історії, був ще однією демонстрацією непохитної солідарності Євросоюзу з народом України у їхній боротьбі проти російської агресії", - додало високопосадове джерело DW у структурах ЄС.

За його словами, в Одесі Мішель провів зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Ці переговори довелося перервати на час ракетного обстрілу Одеси. Мішель зі Шмигалем та іншими учасниками зустрічі перейшли у сховище на час атаки. Як повідомили в українському оперативному командуванні "Південь", російські війська обстріляли Одесу 9 травня ракетами "Онікс" з комплексу берегової оборони "Бастіон" в анексованому Криму.

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До зустрічі Мішеля зі Шмигалем відеозв'язком підключався президент України Володимир Зеленський. За словами джерела DW, вони обговорили те, як "ЄС найкращим чином може продовжити підтримувати Україну перед лицем нинішніх гуманітарних, економічних і військових викликів". "Вони також обговорили фонд солідарності з Україною, який фінансуватиме майбутню відбудову України, просуватиме інвестиції в інфраструктуру та структурні реформи, необхідні також для руху України її європейським шляхом", - додав чиновник.

Очільник Європейської Ради відвідав порт Одеси, де побачив "вплив війни Росії на світові ланцюги постачання", адже там залишилися заблокованими багато тон зерна. Також Мішель "зміг побачити на власні очі безпідставне руйнування житлових будинків і вплив на життя невинних цивільних", яке спричиняють російські ракети в Одесі.

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