"Не хочу мати з ними нічого спільного": одесити про ракетний удар з Росії

"Це справжнє диво, що Олексій живий", - розповідає 20-річний Михайло з Одеси. Він щойно провідав свого друга Олексія Парадовського в лікарні. Хлопця прооперували, по всій верхній частині тіла у нього тяжкі опіки. Олексій був у ванній, як він розповів другові, коли в суботу, 23 квітня, близько 14:30 російська ракета влучила у багатоповерховий будинок у Київському районі Одеси. "Його завалило уламками, він знепритомнів, але невдовзі оговтався й вибрався зі зруйнованої квартири. Він зміг дістатися до підземного паркінгу, де сусіди погасили його тліючий одяг і надали першу допомогу", - розповідає Михайло у розмові з DW про те, як врятувався його друг.

Аби профінансувати вартісне лікування Олексія, Михайло збирає пожертви для свого колишнього однокласника. Більше двохсот тисяч гривень надійшли на картку студента лише за півтора дня.

"Це диво, що він врятувався": так виглядає помешкання Олексія після удару

Сім'ї повернулися на Великдень

Ракетний удар по житловому кварталу шокував Одесу. "До Великодня чимало людей повернулися до міста. Перші тижні війни багато хто провів у селі або на Заході країни. Але тривалий час місто не бомбили, люди розслабилися", - каже Михайло. Найближчі бої точаться під Миколаєвом, а це понад сто кілометрів звідси.

Якщо на початку війни у спорожнілому місті залишалися переважно літні люди, то під час фатального удару 23 квітня загинули або були поранені передовсім молоді сім'ї, діти. Жінка з тримісячним немовлям, подружжя, яке очікувало на дитину, - це перші цивільні жертви у житлових кварталах Одеси. Загалом вісім загиблих, більше десяти тяжко поранених.

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"Це жахливий удар для нас", - сказав у розмові з DW Віктор Йорж. Голова ОСББ будинку, в який влучила ракета, був у своєму помешканні на обідній перерві у момент вибуху. Часу на тривалі розмови в нього немає. Треба завершувати розбір завалів після обстрілу. "Від 30 до 40 квартир у нашому будинку зруйновано або пошкоджено", - каже Йорж.

Після ракетного обстрілу у Страсну суботу чимало одеситів знову залишають місто, фото 25 квітня

Імовірна ціль: військовий аеродром

Москва замовчує той факт, що ракетний удар по Одесі забрав життя цивільних жителів. За офіційними даними РФ, удар завдавався по аеродрому, який росіяни буцімто поцілили "високоточними ракетами". Про жертви серед цивільного населення російська сторона не повідомляє. Уражений будинок знаходиться на відстані близько півтора кілометра на південний схід від військового аеродрому "Шкільний". За даними української сторони, російські ракети 23 квітня було запущено з південно-східного напрямку - з акваторії Каспійського моря.

Наскільки точними можуть бути російські ракети з відстані у тисячі кілометрів, не беруться оцінювати навіть військові експерти. Цілком імовірно, однак, що жертви серед мирних жителів, або як це називається у міжнародному гуманітарному праві - "надмірна випадкова шкода" - не могли не братися до уваги російською армією. Достатньо поглянути у Google Maps, аби побачити, що аеродром розташований впритул до житлових кварталів. Багатоповерхівки, торговельно-розважальний центр з кінотеатром, зоопарком та ігровим майданчиком для дітей, а також будівельний гіпермаркет і навіть чоловічий монастир - все це розташовано лише у кількох сотнях метрів від аеродрому.

23-річна Ольга, помешкання якої було сильно пошкоджено ракетним ударом, не вірить у "випадкову шкоду". "Росіяни хочуть посіяти паніку в Одесі. Вони готові нас винищити, як вони це вже зробили з жителями Маріуполя", - каже молода підприємиця у розмові з DW. Ольга відбулася шоком і легкими порізами від розбитого скла. "Я стояла на кухні і варила яйця, коли ракета влучила поряд, повністю знищивши сусідні квартири. Повітряна тривога пролунала за 10 хвилин, я її легковажно проігнорувала. До того все якось обходилось. З іншого боку, якби я пішла ховатися подалі від вікон, до ванної, мене би вже не було. Вибухом знищило весь протилежний бік моєї квартири", - каже дівчина. Вона просить українців не бути легковажними і під час тривоги завжди спускатися до підвалу - як би часто сирени не лунали без наслідків.

Так, як квартира Олексія, у будинку в Київському районі Одеси виглядає чимало помешкань. Загалом постраждали кілька десятків квартир

"Я не розмовлятиму російською"

Студент Михайло пишається своїм другом Олексієм, який лежить у лікарні з тяжкими пораненнями. "Він - герой. Неймовірно, як він вибрався з-під завалів попри сильні опіки", - каже друг. Як і багато інших одеситів, Михайла бере лють на російських нападників. "Як і багато моїх друзів, я до кінця життя не зможу нормально ставитися до росіян. Я виріс із російською мовою, як і більшість одеситів. Але те, що роблять росіяни, це шок для нас усіх", - каже 20-річний одесит. "У майбутньому я хочу спілкуватися лише українською мовою. Не хочу мати з Росією нічого спільного, навіть спільної мови", - наголошує Михайло. Одесит вважає цинічним те, що Росія веде війну проти України, виправдовуючи її, зокрема, "захистом російськомовного населення".

В Одесі зростає тривога через заяви російських політиків і військових про те, що це місто має бути "звільнене". "Ми захищатимемо Одесу", - запевняє Михайло. Він переконаний, що росіяни, які вірять кремлівській пропаганді, є співучасниками цієї війни.

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Не всі росіяни вірять пропаганді

Однак далеко не всі у Росії вірять державній пропаганді. Черговим підтвердженням цьому є, зокрема, оприлюднене на Великдень відеозвернення гумориста й телеведучого Максима Галкіна. "Звірства в Бучі - це не ми. Малайзійський Боїнг MH17 - це не ми. Маріуполь зрівняли із землею - це не ми. В Одесу летить ракета - це ми, але не зовсім ми. Все - не ми. А ми що там робимо? Глибокі співчуття всім рідним загиблих та світла пам'ять…" - зазначив у своєму зверненні шоумен, який емігрував з Росії до Ізраїлю. Його відео у мережі подивилися мільйони користувачів, у звернення - багато тисяч реакцій і репостів.