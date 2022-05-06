Мер Одеси: Винні у трагедії 2 травня - у Москві

Люди, які тією чи іншою мірою винні у сутичках між прихильниками Революції гідності та місцевим Антимайданом у Одесі 2 травня 2014 року, під час яких загинули 48 людей, втекли до Росії. Про це у інтерв'ю DW заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

Коментуючи запитання про заборону військовою владою регіону цього року вшановувати цю дату, Труханов підкреслив: влада побоювалася не того, що люди прийдуть покладати вінки на місце трагедії, а того, що Росія могла скористатися цим задля того, щоб завдати чергового удару по місту. "Тим більше, що Володимир Путін у своїй черговій пропагандистській промові пригрозив покарати тих, хто допустив події 2 травня. Але для цього не треба йти на Україну війною. Усі, хто тією чи іншою мірою винен у трагедії, перебувають сьогодні в Москві, вони втекли, покинувши людей, які загинули", - сказав він.

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9 травня: пам'ять чи безпека?

За словами Труханова, міська влада також не впевнена щодо безпечності заходів, присвячених річниці перемоги у Другій світовій війні. "Цього року ситуація досить складна. З одного боку, хотілося б все-таки, щоб ми знову поклали квіти і віддали данину пам'яті тим, хто на це заслуговує. З іншого боку, ми не впевнені, що саме в цей день ті, хто сьогодні окупував нашу територію, напав на нашу країну, не захочуть якось по-своєму відзначити цей день", - сказав він.

Як підкреслив очільник, завдати ракетного удару по Одесі російським війська не завадив ні Великдень, ні річниця трагічних подій 2 травня. Тому наразі міська влада ще визначатиме щодо заходів до 9 травня цього року - так, щоб відзначити цей день, але і водночас убезпечити одеситів від можливих провокацій та артилерійських, ракетних і авіаударів.

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