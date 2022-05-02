По Одесі завдали ракетного удару: є загиблі та поранені

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину дня 2 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 2 травня (час київський).

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Міністерство оборони США опублікувало кадри завантаження партії гаубиць M-777 на борт транспортних літаків С-17. Загалом Вашингтон анонсував постачання Україні 100 одиниць M777. Раніше американський урядовець на умовах анонімності заявив, що близько 200 українських військовослужбовців навчаються використовувати цей тип зброї. До цього США відправили до України партію боєприпасів до М-777.

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У Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста погодили евакуацію цивільних на вівторок, 3 травня, повідомляє міська рада. Зазначається, що евакуація відбуватиметься біля Луначарського кільця біля Бердянська о 7:00 ранку.

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СБУ встановила особи майже 900 російських окупантів, які чинили злочини проти цивільних на Київщині, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Він зазначив, що українська спецслужба має всю інформація щодо них, а також докази їхніх звірств. За словами Дехтяренка, наразі перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тисяч росіян, чиї підрозділи базувалися на території Київської області. Крім того, слідчі та оперативні підрозділи Служби безпеки опитали майже сім тисяч свідків звірств та викрили близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині.

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Внаслідок ракетного удару РФ у Одесі загинув 15-річний хлопець, ще одна дитина поранена і перебуває в лікарні, повідомила начальниця пресцентру сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, на момент влучання в житлову споруду там перебували п'ятеро людей. З іншими постраждалими працюють психологи ДСНС. Наразі триває гасіння пожежі, яка виникла внаслідок удару. Гуменюк уточнила, що ця будівля знаходиться неподалік релігійної установи, в якій вибуховою хвилею були пошкоджені вікна, дах та стіни.

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонив російським клубам брати участь у всіх клубних турнірах, що проводяться під його егідою в сезоні 2022 - 2023. Крім того, Росія не зможе взяти участь у жіночому чемпіонаті Європи в липні 2022 року та відбірному турнірі до чемпіонату світу. УЄФА також заборонив Росії претендувати на проведення чоловічих Євро у 2028 та 2032 роках.

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Німеччина найближчими роками виділить на цілі тіснішої співпраці з Індією десять мільярдів євро. Про це заявили канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді після індійсько-німецьких міжурядових консультацій на найвищому рівні. Індія, яка отримує більшу частину озброєнь із РФ, досі офіційно не засудила російське вторгнення в Україну. Моді знову заявив у Берліні, що Індія "на початку кризи в Україні негайно закликала до припинення вогню", але жодним словом не обмовився про Росію як причину війни.

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На звільнених територіях Київщини вже знайшли вісім місць поховання вбитих місцевих жителів, найбільше - на території Бучанського району, повідомив заступник начальника поліції Київської області Максим Очеретяний. За його словами, в останньому виявленому правоохоронцями місці поховання знайдено тіла мирних жителів з ознаками тортур. "У них не лише зв'язані руки та зав'язані очі, а й також тілесні ушкодження у вигляді прострілених ніг. Потім їх застрелили у голову", - розповів Очеретяний. Він також зазначив, що правоохоронці практично завершили роботу щодо опрацювання деокупованої території. "Надалі проводитимемо слідчі дії і викопуватимемо тіла", - сказав він.

Ракетний удар по Одесі: є жертви

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Російська армія вчергове завдала ракетного удару по Одесі, повідомляє керівник обласної військової адміністрації Максим Марченко. "Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси. На жаль, є загиблі та поранені", - зазначив він. У повідомленні Одеської міськради з посиланням на оперативне командування "Південь" уточнили, що внаслідок атаки постраждав релігійний об'єкт. Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону повідомив, що російська ракета влучила в церкву УПЦ.

В Україні планують продовжити мобілізацію

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Мобілізація в Україні проходить за планом, ймовірно, її продовжать після 24 травня, повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил Роман Горбач, передають "Українські новини". Він зазначив, що остаточне рішення залежить від обстановки, яка складеться у другій половині травня. Наразі, за словами Горбача, мобілізація йде повільнішими темпами, ніж на початку, тому що наприкінці лютого - на початку березня в основному були укомплектовані Збройні сили України та інші складові сил оборони. Тепер, як пояснив Горбач, проводиться лише докомплектація та поповнення військових частин людьми. Окрім людей із бойовим досвідом, зараз мобілізують тих, хто проходив військову службу чи навчальні збори в мирний час.

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Ситуація у Києві контрольована, втім залишається загроза авіаційних та ракетних ударів Росії, зокрема по цивільній інфраструктурі столиці, повідомив начальник Київської міської воєнної адміністрації Микола Жирнов. Він нагадав про атаку РФ по столиці 29 квітня, внаслідок якої одна людина загинула, ще десять отримали поранення. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення у Києві загинули близько 100 людей, у тому числі чотири дитини.

МЗС України після заяв Лаврова закликало до ще більшої ізоляції РФ

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Міністерство закордонних справ України відповіло очільнику МЗС РФ Сергію Лаврову на антисемітські висловлювання, назвавши їх неприйнятними. "Глава МЗС РФ фактично поставив під сумнів існування не лише української нації, але й Голокосту. Лавров свідомо образив пам'ять мільйонів євреїв, які загинули від рук нацистів під час Другої світової війни. Уряд Ізраїлю вже назвав заяви Лаврова "жахливою історичною помилкою", - йдеться у заяві МЗС. На думку очільника зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби, "глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт демонструє всьому світові, що путінська Росія цілеспрямовано плекає "вищість" росіян і ненависть до інших народів". МЗС України висловило солідарність з єврейським народом та закликало уряди всіх держав світу до ще більшої ізоляції Росії.

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Унаслідок обстрілу росіян ущент згоріла історична будівля Лисичанської гімназії, що пережила дві світові війни, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Вчора внаслідок прицільного обстрілу в гімназії зайнялася пожежа. Палало декілька годин. Вогонь повністю знищив понад сторічну пам'ятку архітектури. Її збудували наприкінці 19-го століття, гімназія входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська", - зазначив глава ОВА та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб відновити навчальний заклад після перемоги України.

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У Єврокомісії мають намір 3 травня обговорити проєкт шостого пакета санкцій щодо Росії, зокрема нафтового ембарго. Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон перед екстреним засіданням Ради ЄС у Брюсселі, відповідаючи на запитання кореспондента DW. "Завтра у Страсбургу в нас буде наступне засідання колегії єврокомісарів. Я певна, що після цього президентка (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. - Ред.) надасть додаткову інформацію", - зазначила вона. Сімсон також заперечила будь-які повідомлення, що деякі компанії з ЄС погодилися платити за газ у рублях, як того вимагає Москва. "Ні, у нас нема жодної інформації, що це правда. Навпаки, наразі у Єврокомісії нема інформації щодо будь-якої країни чи приватної компанії, яка би мала намір це зробити", - запевнила Сімсон.

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Австрія готова до ембарго ЄС на російську нафту. Про це заявила австрійська міністерка з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Леоноре Ґевесслер (Leonore Gewessler) перед засіданням екстреної Ради ЄС з енергетики в Брюсселі. "Австрія готова послідовно впроваджувати нафтове ембарго, якщо Єврокомісія та держави-члени ЄС вирішать його запровадити. Ми підготувалися", - зазначила вона. За словами міністерки, Австрія у попередні роки отримувала з Росії приблизно десять відсотків імпорту нафти, але у березні вже не переробляла "чорне золото" з РФ узагалі. Водночас вона нагадала, що є країни ЄС, для яких складніше відмовитися від російської нафти. "Ми маємо разом ухвалювати санкції, але також і разом їх утілювати, бо ми повинні спільно витримувати наслідки. Не повинно статися, щоб ми могли утримувати санкції не так довго, як Володимир Путін. Чи щоб Володимиру Путіну вдалося розколоти Європу в цьому питанні", - наголосила Ґевесслер.

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Правоохоронці знайшли вже понад 1200 тіл цивільних у звільнених населених пунктах Київщини, повідомив начальник поліції регіону Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону. "На жаль, жахливі знахідки виявляємо фактично кожен день і фіксуємо злочини армії РФ на території Київської області. Наразі вже 1202 тіла наших загиблих цивільних громадян оглянуто слідчими й передано до судово-медичних установ для встановлення остаточної причини смерті. 280 людей з них наразі залишаються неупізнаними", - зазначив він. Нєбитов також закликав громадян, яким відомо про зниклих людей, повідомляти про це поліцію. За його даними, наразі 300 людей вважаються зниклими безвісти та правоохоронці сподіваються знайти їх живими, адже багато людей втратили зв'язок з рідними через втрату телефону або примусову евакуацію до Білорусі та РФ.

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Країни ЄС продовжать платити за російський газ у євро чи доларах, як це передбачають контракти з "Газпромом". Про це заявила міністерка з екологічної трансформації Франції Барбара Помпілі перед початком засідання міністрів енергетики у Брюсселі, повідомляє кореспондент DW. "Ми продовжимо платити в євро, якщо контракти передбачають сплату в євро, або в доларах, якщо вони передбачають у доларах. Ми не можемо прийняти такий тип маневрів, які порушують чинні контракти", - наголосила представниця уряду Франції, яка головує у Раді ЄС у цьому півріччі. Помпілі назвала припинення постачання російського газу до Польщі та Болгарії "неприйнятними" діями, які суперечать контрактам.

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Посольство США сподівається відновити роботу в Києві до кінця травня, якщо це дозволять умови, повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. "Ми прислухаємося до професіоналів у сфері безпеки, і коли вони скажуть нам, що ми можемо повернутися, ми повернемося", - цитує Квін Reuters. Американські дипломати залишили київське посольство майже за два тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Керівник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов наприкінці минулого тижня побував на передових позиціях на Сході України, пише видання The New York Times із посиланням на високопоставленого українського чиновника. Ці відомості виданню підтвердили двоє американських офіційних осіб, знайомих із ситуацією.

Українська армія розпочала атаку на Ізюм, що перебуває під контролем сил РФ, проте на той момент російський воєначальник уже покинув це місто і виїхав до РФ, стверджує український співрозмовник газети. За його даними, внаслідок атаки загинули близько 200 російських військовослужбовців, включно з одним генералом.

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