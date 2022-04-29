Війна в Україні: ракетні удари по Києву після затишшя та під час візиту генсека ООН

Київ вчергове потрапив під ракетний обстріл Росії. У четвер, 28 квітня, ввечері у столиці України пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про два влучання ракет в будівлі у Шевченківському районі неподалік центра міста. Одна з ракет влучила в нижні поверхи 25-поверхового житлового будинку.

Ракетний обстріл стався після тижнів відносного затишшя в Києві. Попри постійні заклики місцевої влади, значна частина жителів міста, яка залишила Київ з початком вторгнення РФ, все ж таки повернулася в столицю України. Кияни продовжують прибувати в столицю України. Зокрема, два тижні тому заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявляв, що "40-50 тисяч людей щодня заїжджають у Київ". Також у Києві продовжують відновлювати роботу іноземні посольства, зокрема і країн Євросоюзу.

Атака крилатими ракетами сталася у той день, коли у Києві перемовини з президентом України Володимиром Зеленським провели прем'єр-міністр Болгарії Кирил Пєтков та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш. Напередодні візиту до України Гуттереш відвідав з візитом Москву, де зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним та намагався домовитись про евакуацію цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де тривають запеклі бої.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та президент України Володимир Зеленський

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Зеленський: "Намагання принизити ООН"

За даними радника глави Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка, ракети були випущені з акваторії Чорного моря. Своєю чергою речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Світлана Водолага повідомила, що з двох потраплянь - одне в об'єкт, а інше - у житловий будинок поруч. Цей будинок розташований за трохи менше чотирьох кілометрів від місця проведення переговорів на вулиці Банковій у Києві.

Зеленський у своєму відеозверненні за підсумками 64-го дня війни заявив, що ракетний удар по Києву стався "одразу" після завершення його перемовин із Гуттерішем. Зеленський переконаний, що це говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій та "про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що Організація уособлює". На переконання Зеленського, "це вимагає відповідної потужної реакції".

Цей інцидент шокував, як самого генерального секретаря ООН, так і світову спільноту. Зокрема, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у Twitter, що "шокований і вражений" ракетними ударами по столиці України, коли там перебували Гутерріш та Пєтков. "Росія знову демонструє кричущу зневагу до міжнародного права", - додав Борель. Офіційний Берлін також засудив ракетний обстріл Києва під час візиту в українську столицю генерального секретаря ООН. Реакцію ФРН озвучив на брифінгу представник федерального уряду Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner).

Пошкоджений ракетним обстрілом житловий будинок у Києві

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Загибла журналістка та десяток постраждалих

У житловому будинку, який потрапив під ракетний обстріл, частково зруйновані три нижні поверхи. Працівники ДСНС та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Дорожники вивозять залізобетоні елементи та скло з проїжджої частини. Внаслідок влучання російської ракети в будинок загинула журналістка Радіо Свобода Віра Гирич. Тіло загиблої виявили під уламками вранці наступного дня після обстрілу. Також через ракетний обстріл постраждали 10 мешканців будинку.

Михайло та Ольга, які живуть на 14 поверсі пошкодженого будинку, розповіли кореспондентові DW, що у момент влучення ракети перебували вдома. "Прийшли додому і через хвилину стався вибух. Ми навіть не встигли роздягтись. Вийшли на балкон і побачили, що знизу пожежа і піднімається чорний дим. У коридорі було дуже сильне задимлення. Ми в шоці, тому що це все сталося неочікувано та дуже несподівано. Якби ми прийшли додому на декілька хвилин пізніше, то могли б загинути від ракети. Ударна хвиля була відчутною, здалося ніби будинок зараз впаде", - розповідає Михайло. Після ракетного удару Михайло та Ольга встигли взяти з собою хамелеона "Ріо" та залишили будинок.

Мешканці будинку, у який влучила ракета в Києві, Ольга та Михайло

Людмила, яка мешкає у будинку поруч з тим, у який влучила ракета, розповіла кореспондентові DW про те, що після ракетних ударів вона побоювалась, що обстріли продовжаться. "Була чергова повітряна тривога. Ми перебували вдома та не спускались в бомбосховище, думали, може вона мине і цього разу без вибухів. Коли прозвучав один вибух, а за ним - другий, будинок задрижав та ми поспішили у сховище", - згадує вона. "Це просто жах, так страшно. В сусідньому будинку, куди влучила ракета, є люди. У мене серце стиснулося, я думаю, як так можна - просто цими ракетами вбивати людей. Взагалі людей не можна вбивати, а так, як це відбувається - це просто неможливо описати ці жахіття", - додала Людмила.