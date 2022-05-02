Берлін не вважає навчання українських солдат участю у війні

Уряд Німеччини вважає, що відповідно до міжнародного права, ФРН, тренуючи Збройні сили України,не є стороною воєнного конфлікту. "Ми переконані, що навчання українських військовослужбовців у Німеччині системам озброєння ще не означає прямого вступу у війну", - заявив у понеділок, 2 травня, офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

У такий спосіб, зазначає агентство dpa, Гебештрайт прокоментував позицію офіційного Берліна щодо довідки наукової служби Бундестагу, опублікованої виданнями групи Redaktions Netzwerk Deutschland. У документі "Правові питання військової підтримки України країнами НАТО - між нейтралітетом та участю в конфлікті", підготовленому ще в березні, зокрема, зазначалося, що надання зброї ще не перетворює країну-постачальника на учасника конфлікту, хоча вона і перестає бути повністю нейтральною. "Але якщо разом із постачаннями здійснюється також інструктаж, тобто навчання поводженню з цією зброєю, то виникає ймовірність виходу із безпечної зони неучасті у конфлікті", - зазначалося у довідці.

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Представник уряду ФРН також зазначив, що якщо звертатися до аргументів міжнародного права, то треба констатувати, що його грубим порушенням став напад Росії на Україну. Західні держави розглядають свою військову допомогу як внесок у самооборону українців.

Американські військові навчають українців у ФРН

29 квітня стало відомо, що американські інструктори почали навчати українських військовослужбовців користуватися важкими системами озброєнь, отриманими як військова допомога для оборони країни від російської агресії. Йдеться про управління радарними системами та бронетехнікою. Це координується спільно Командуванням армії США у Європі та Африці (United States Army Europe and Africa, USAREUR-AF) та Німеччиною. Мета американців полягає в тому, щоб зробити це навчання "корисним і конструктивним, але не обтяжливим", оскільки українці не мають часу на тривалі навчальні заняття через війну, яку їм доводиться вести у своїй країні.

"У них (українських солдат - Ред.) є досвід, необхідний для роботи з артилерією, а тепер їм потрібно вивчити особливості американської системи", - наголошував речник міноборони США Джон Кірбі. Йшлося зокрема про гаубиці M-777.

Раніше міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявляла, що Берлін не збирається посилати солдатів в Україну, але може розпочати навчання українських військових на території Німеччини.