Роковини трагедії в Одесі: акції на тлі посиленої присутності поліції

Центральні площі та вулиці Одеси у неділю, 2 травня, перебували під посиленою охороною поліції, до забезпечення порядку залучили близько 2600 поліцейських. Вранці цього дня Соборну площу та Куликове поле поліцейські-вибухотехніки перевіряли на наявність небезпечних предметів, повідомили в місцевій поліції. На підходах до Куликового поля були встановлені так звані фільтраційні пункти, довкола обмежили рух транспорту.

У роковини трагічних подій 2 травня 2014 року, під час яких загинули 48 людей, в центральній частині Одеси пройшли заходи сил різного політичного спрямування.

Учасники "Маршу захисників Одеси"

Представники проукраїнських сил провели "Марш захисників Одеси", в якому взяли участь, за даними поліції, близько 1200 осіб, серед яких - ветерани АТО/ООС, активісти націоналістичних організацій "Національний корпус", "Свобода". Учасники маршу вшанували пам'ять двох проукраїнських активістів, які загинули 2 травня 2014 року. Згодом колона під українськими прапорами пройшла центральними вулицями міста до пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувся мітинг.

Тим часом на Куликовому полі, де розташований Будинок профспілок, покладали квіти до імпровізованого меморіалу загиблим у пожежі, учасники акції також випустили у небо голубів та повітряні кульки. Поліція кілька разів закривала вхід на Куликове поле для "санітарної обробки", однак згодом людей знову пропускали.

За підсумками дня перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, який координував роботу правоохоронців у Одесі, зазначив, що серйозних правопорушень під час масових заходів у місті не зафіксовано. За даними МВС, загалом у пам'ятних заходах взяли участь до трьох тисяч людей.

"До насильства вдавались обидві сторони сутичок"

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі виникли сутички між проукраїнськими та проросійськими силами, внаслідок яких загинули 48 людей, а понад 200 отримали ушкодження. Більшість загинула під час пожежі у Будинку профспілок.

Глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер костатувала, що й через сім років "багато питань щодо трагічних подій в Одесі залишаються без відповідей". Проте, є "цілком очевидні речі", переконана Богнер, зауважуючи, що тоді до насильства вдавалися обидві сторони сутичок, а міліція не створила безпечних умов для зібрань та їх учасників. "Міліція в Одесі була пасивною, навіть недбалою", - виснувала Богнер.

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"На відміну від протестів на Майдані, де сутички відбувалися між протестувальниками та міліцією або контр-протестувальниками, яких підтримувала міліція, так званими "тітушками", сутички в Одесі сталися між людьми з різними політичними поглядами на майбутнє України та державний устрій після зміни державної влади внаслідок протестів на Майдані", - написала Богнер у колонці для видання "Українська правда". Вона навела детальний аналіз подій того дня і конфлікту між "прихильниками єдності" та "прихильниками федералізації", свідками яких були і співробітники місії ООН.

Богнер нарікає на відсутність результатів розслідування подій 2 травня 2014 року та судових вироків щодо відповідальних за смерті людей.

"Жертви заслуговують на справедливість. Щодо будь-якого злочину маєздійснюватися кримінальне переслідування, а винуватці мають бути притягнуті до відповідальності незалежно від їхніх політичних переконань", - заявила Богнер, нагадавши, що Україна є учасницею низки регіональних і міжнародних угод, які закріплюють за нею відповідні зобов'язання. "Коли влада не розслідує порушення прав людини, люди змушені шукати справедливості іншими шляхами", - зазначила Богнер.