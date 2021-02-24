Роковини трагедії в Одесі: акції на тлі посиленої присутності поліції
У день вшанування пам'яті загиблих 2 травня 2014 року акції в Одесі організували представники різних політичних таборів. У МВС кажуть, що заходи пройшли без серйозних правопорушень.
Вшанування пам'яті загиблих у Будинку профспілок
Центральні площі та вулиці Одеси у неділю, 2 травня, перебували під посиленою охороною поліції, до забезпечення порядку залучили близько 2600 поліцейських. Вранці цього дня Соборну площу та Куликове поле поліцейські-вибухотехніки перевіряли на наявність небезпечних предметів, повідомили в місцевій поліції. На підходах до Куликового поля були встановлені так звані фільтраційні пункти, довкола обмежили рух транспорту.
У роковини трагічних подій 2 травня 2014 року, під час яких загинули 48 людей, в центральній частині Одеси пройшли заходи сил різного політичного спрямування.
Учасники "Маршу захисників Одеси"
Представники проукраїнських сил провели "Марш захисників Одеси", в якому взяли участь, за даними поліції, близько 1200 осіб, серед яких - ветерани АТО/ООС, активісти націоналістичних організацій "Національний корпус", "Свобода". Учасники маршу вшанували пам'ять двох проукраїнських активістів, які загинули 2 травня 2014 року. Згодом колона під українськими прапорами пройшла центральними вулицями міста до пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувся мітинг.
Тим часом на Куликовому полі, де розташований Будинок профспілок, покладали квіти до імпровізованого меморіалу загиблим у пожежі, учасники акції також випустили у небо голубів та повітряні кульки. Поліція кілька разів закривала вхід на Куликове поле для "санітарної обробки", однак згодом людей знову пропускали.
За підсумками дня перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, який координував роботу правоохоронців у Одесі, зазначив, що серйозних правопорушень під час масових заходів у місті не зафіксовано. За даними МВС, загалом у пам'ятних заходах взяли участь до трьох тисяч людей.
"До насильства вдавались обидві сторони сутичок"
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі виникли сутички між проукраїнськими та проросійськими силами, внаслідок яких загинули 48 людей, а понад 200 отримали ушкодження. Більшість загинула під час пожежі у Будинку профспілок.
Глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер костатувала, що й через сім років "багато питань щодо трагічних подій в Одесі залишаються без відповідей". Проте, є "цілком очевидні речі", переконана Богнер, зауважуючи, що тоді до насильства вдавалися обидві сторони сутичок, а міліція не створила безпечних умов для зібрань та їх учасників. "Міліція в Одесі була пасивною, навіть недбалою", - виснувала Богнер.
"На відміну від протестів на Майдані, де сутички відбувалися між протестувальниками та міліцією або контр-протестувальниками, яких підтримувала міліція, так званими "тітушками", сутички в Одесі сталися між людьми з різними політичними поглядами на майбутнє України та державний устрій після зміни державної влади внаслідок протестів на Майдані", - написала Богнер у колонці для видання "Українська правда". Вона навела детальний аналіз подій того дня і конфлікту між "прихильниками єдності" та "прихильниками федералізації", свідками яких були і співробітники місії ООН.
Богнер нарікає на відсутність результатів розслідування подій 2 травня 2014 року та судових вироків щодо відповідальних за смерті людей.
"Жертви заслуговують на справедливість. Щодо будь-якого злочину маєздійснюватися кримінальне переслідування, а винуватці мають бути притягнуті до відповідальності незалежно від їхніх політичних переконань", - заявила Богнер, нагадавши, що Україна є учасницею низки регіональних і міжнародних угод, які закріплюють за нею відповідні зобов'язання. "Коли влада не розслідує порушення прав людини, люди змушені шукати справедливості іншими шляхами", - зазначила Богнер.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Хода "Мирний наступ" переросла у криваве протистояння
На ранок 18 лютого було заплановано "Мирний наступ" - багатотисячну ходу учасників Євромайдану до Верховної Ради України, де планувався розгляд змін до Конституції щодо обмеження повноважень президента. На прилеглих до Ради вулицях розпочалися сутички протестувальників із бійцями внутрішніх військ. Мітингувальники кидали бруківку через вантажівки, якими перегородили вулицю, у бік силовиків.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Верховна Рада змарнувала шанс зняти напругу
Опозиційні фракції з самого ранку 18 лютого блокували засідання ВРУ, вимагаючи першим питанням порядку денного розглянути акт поновлення Конституції 2004 року. Але за вказівкою голови Верховної Ради Володимира Рибака канцелярія ВРУ відмовлялася реєструвати цей документ, не погоджуючись на жодні компроміси. До кінця робочого дня сесійне засідання так і не розпочалося.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Загострення протистояння та ультиматум МВС
Періодично протестувальники йдуть в атаку, однак силовики відстрілюються, кидають світло-шумові гранати. У бік силовиків летить каміння. Люди налаштовані блокувати парламент доти, доки не будуть виконані їхні вимоги. МВС попереджає, що о 18.00 "наведуть порядок" за допомогою "жорстких дій". З'являються перші повідомлення про загиблих від вогнепальних поранень.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
У західних областях України блокують силовиків
До будівлі Львівської ОДА увійшли кілька сотень молодих людей. Вони виламали двері адміністрації та кинули в приміщення світло-шумову гранату. Протестувальники також взяли під контроль ГУ львівської міліції та прокуратуру. Триває блокування частин внутрішніх військ та підрозділів "Беркута". Аналогічні акції відбуваються в Івано-Франківську та Тернополі.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Західні лідери закликають український уряд припинити насильство
На той час міністра закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кетрін Ештон та низка інших західних лідерів засудили ескалацію протистояння в Україні та закликали знайти політичне розв'язання кризи.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
"Чорний вівторок" України
Після жорстоких сутичок в урядовому кварталі мітингувальники відступили на майдан Незалежності. Силовики послідували за ними. Незважаючи на спільну заяву голів СБУ та МВС із вимогою до 18:00 "припинити протистояння", "Беркут", не дочекавшись вказаного часу, атакував протестувальників. Ближче до 20:00 почався повноцінний штурм. Протистояння тривало майже всю ніч.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Янукович втрачає контроль
Протягом дня і станом на 21 годину вечора 18 лютого тодішній президент України Віктор Янукович не зробив жодної заяви щодо ситуації, що склалася в Києві. За офіційними даними, під час сутичок між протестувальниками та силовиками загинули дев'ять осіб - семеро цивільних та двоє міліціонерів.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Пожежа у Будинку профспілок
Під час сутичок вночі 18 лютого згоріла будівля Будинку профспілок, де розташовувалися Штаб національного спротиву та головний польовий шпиталь протестувальників. Унаслідок сутичок загинули понад 20 людей, були госпіталізовані, за різними оцінками, від 200 до 1000 людей. Точних даних немає, оскільки багато постраждалих категорично відмовлялися від госпіталізації, побоюючись викрадень та арештів.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Між штурмом і розстрілом
19 лютого табір "тітушок" у Маріїнському парку стояв пустим, а на Майдані Незалежності демонстранти продовжували палити шини, час від часу застосовувати піротехніку та "коктейлі Молотова" проти правоохоронців, які у свою чергу продовжували кидати у протестувальників світло-шумові гранати. Центральні вулиці були перекриті. Вночі прибули протестувальники зі Львова та Івано-Франківська.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Кривавий розстріл на Інститутській
Після доволі спокійної ночі вранці 20 лютого відновлюється протистояння між протестувальниками та силовиками. Після майже двох годин сутичок - із застосуванням світло-шумових гранат та "коктейлів Молотова" - силовики відступають від майдану Незалежності. Протестувальники йдуть у наступ вулицею Інститутською. Їх починають обстрілювати снайпери.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Небесна сотня
Упродовж лічених годин загинули кілька десятків людей. Деякі поранені згодом померли у лікарнях. Загалом цього ранку загинули близько сотні протестувальників - їх назвали Небесною сотнею.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го
Кінець кровопролиття
Увечері 20 лютого депутати почали збиратися у Раді для обговорення ситуації у країні. О 22:17 ВРУ ухвалила постанову "Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України". Цей документ визнав дії силовиків незаконними і постановив "заборонити використання будь-яких видів зброї проти учасників протесту". Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.