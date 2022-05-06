Зеленський розповів про підготовку "Плану Маршалла" для України

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості масштабного плану відбудови країни після закінчення війни з Росією. Для цього, за його словами, потрібний "стратегічний міжнародний план підтримки для України, який буде сучасним аналогом історичного плану Маршалла" (американська програма допомоги Європі після Другої світової війни. - Ред.).

Про це він заявив на міжнародній конференції донорів, що відбулася у четвер, 5 травня, у Варшаві під час виступу відеозв'язком. "Це гроші і не тільки - це технології, фахівці, можливості для зростання, які необхідні для повернення до безпечного життя, для модернізації та соціального розвитку", - наголосив український президент.

Зеленський також запропонував країнам, які допомагають Україні, взяти шефство над окремими регіонами, містами та галузями, що постраждали від російського вторгнення, щоб забезпечити їхню повноцінну відбудову. "Таке шефство може стати унікальним історичним прикладом взаємодії та партнерства між державами вільного світу", - сказав Зеленський. Український президент також закликав провести прискорену процедуру прийому України до Європейського Союзу, не чекаючи закінчення війни.

6,5 мільярда євро для України

На конференції донорів у Варшаві вдалося зібрати 6,5 мільярда євро для допомоги Україні, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Конференція була організована Польщею та Швецією у співпраці з головами Європейської Комісії та Європейської Ради.

"Якщо Росія несе смерть, країни вільного світу повинні прийти на допомогу", - сказав Моравецький, який закликав якомога швидше надати Україні статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Попри макрофінансову допомогу, що вже надається, не можна розслаблятися, прокоментував збір коштів голова Євроради Шарль Мішель. Україні, за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), на потреби країни необхідно близько 5 мільярдів євро додаткової ліквідності щомісяця - у тому числі для виплат зарплат медсестрам та вчителям, зазначив Мішель. На початку квітня міжнародна конференція донорів у Варшаві вже зібрала на допомогу біженцям з України 9,1 мільярда євро.

Скільки грошей потрібно Україні для відбудови

Зеленський оцінював вартість відбудови української економіки та інфраструктури після російського вторгнення в 600 мільярдів доларів, цю ж суму називав прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. Перший заступник глави мінекономіки України Денис Кудін розповідав, що Київ разом із західними партнерами розробляє механізм використання з цією метою 415 мільярдів доларів резервів російського Центробанку, заморожених на рахунках західних фінустанов.

"По суті цієї суми практично достатньо для того, щоб покрити прямі одноразові втрати України. Ми розраховуємо, що найближчим часом спільно з урядами країн-партнерів ми знайдемо юридичний механізм, за допомогою якого ці гроші підуть на подальше відновлення української економіки", - говорив Кудін.