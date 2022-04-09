 Зірки музики, кіно та спорту закликали підтримати Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2022

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Новини

Зірки музики, кіно та спорту закликали підтримати Україну

Кампанія Stand Up for Ukraine для збору коштів для українських біженців пройшла напередодні міжнародної конференції донорів на підтримку України, що має відбутися 9 квітня у Варшаві.

Лідер гурту U2 Боно

Лідер гурту U2 Боно

Десятки популярних музикантів, кіноакторів та спортсменів у п'ятницю, 8 квітня, організували у соцмережах кампанію під назвою Stand Up for Ukraine, під час якої закликали зробити пожертвування для українських біженців.

Акція пройшла напередодні запланованої на 9 квітня міжнародної конференції донорів у Варшаві, якою опікується неурядова організація Global Citizen, Єврокомісія та уряд Канади. 

"Мужні люди в Україні борються за свою свободу - і за нашу - перед обличчям невимовного насильства та незаконного вторгнення. Понад 4 мільйона людей, переважно жінки та діти, були вимушені тікати, рятуючи свої життя, - це майже співставно з населенням Ірландії", - написали у Twitter музиканти ірландсього рок-гурту U2, повідомляючи про кампанію. 

Війна в Україні як "неймовірна трагедія"

Попзірка Елтон Джон, який також долучився до кампанії, опублікував посилання на свій благодійний концерт у Києві на підтримку боротьби зі СНІДом. За словами музиканта, страждання людей в Україні глибоко турбують його.

Своєю чергою, Джуліан Леннон, син учасника гурту The Beatles Джона Леннона, вперше виконав на публіці пісню свого батька Imagine, щоб підтримати акцію. Російську війну в Україні він назвав "неймовірною трагедією".

Із закликами зупинити насильство в Україні та підтримати жертв війни також виступили у соцмережах Селін Діон, Джон Бон Джові, Кеті Перрі, Опра Вінфрі та багато інших публічних осіб. 

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