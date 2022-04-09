Зірки музики, кіно та спорту закликали підтримати Україну

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Кампанія Stand Up for Ukraine для збору коштів для українських біженців пройшла напередодні міжнародної конференції донорів на підтримку України, що має відбутися 9 квітня у Варшаві.
Десятки популярних музикантів, кіноакторів та спортсменів у п'ятницю, 8 квітня, організували у соцмережах кампанію під назвою Stand Up for Ukraine, під час якої закликали зробити пожертвування для українських біженців.
Акція пройшла напередодні запланованої на 9 квітня міжнародної конференції донорів у Варшаві, якою опікується неурядова організація Global Citizen, Єврокомісія та уряд Канади.
"Мужні люди в Україні борються за свою свободу - і за нашу - перед обличчям невимовного насильства та незаконного вторгнення. Понад 4 мільйона людей, переважно жінки та діти, були вимушені тікати, рятуючи свої життя, - це майже співставно з населенням Ірландії", - написали у Twitter музиканти ірландсього рок-гурту U2, повідомляючи про кампанію.
Попзірка Елтон Джон, який також долучився до кампанії, опублікував посилання на свій благодійний концерт у Києві на підтримку боротьби зі СНІДом. За словами музиканта, страждання людей в Україні глибоко турбують його.
Своєю чергою, Джуліан Леннон, син учасника гурту The Beatles Джона Леннона, вперше виконав на публіці пісню свого батька Imagine, щоб підтримати акцію. Російську війну в Україні він назвав "неймовірною трагедією".
Із закликами зупинити насильство в Україні та підтримати жертв війни також виступили у соцмережах Селін Діон, Джон Бон Джові, Кеті Перрі, Опра Вінфрі та багато інших публічних осіб.