Глава мінфіну ФРН підтримав створення "плану Маршалла" для відбудови України

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) підтримав створення широкої міжнародної програми відбудови України після завершення агресивної війни Росії. Про це він сказав у вівторок, 22 березня, під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі.

"Наша солідарність з європейським сусідом триватиме довго. І саме тому нам потрібен міжнародний "план Маршалла" для України", - цитує його інформаційна агенція AFP.

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Німеччина вже надала Україні "всебічну допомогу", нагадав Лінднер. "Наша підтримка боротьби народу (України. - Ред.) за свободу там також триватиме". Але коли в Україні запанує мир, "ми все одно будемо там, щоби підтримувати відбудову, працювати задля доброго майбутнього і шляху до партнерства з ЄС", - запевнив міністр фінансів ФРН.

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План Маршалла передбачав надання після Другої світової війни широкої економічної допомоги країнам Західної Європи з боку США задля відбудови цих країн.