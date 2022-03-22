Глава мінфіну ФРН підтримав створення "плану Маршалла" для відбудови України

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Німеччина готова підтримати відбудову України після завершення агресивної війни Росії, але для цього потрібен міжнародний "план Маршалла" для України, вважає міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер.
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) підтримав створення широкої міжнародної програми відбудови України після завершення агресивної війни Росії. Про це він сказав у вівторок, 22 березня, під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі.
"Наша солідарність з європейським сусідом триватиме довго. І саме тому нам потрібен міжнародний "план Маршалла" для України", - цитує його інформаційна агенція AFP.
Читайте також: Німеччина створює для українських біженців повітряний міст із Молдови
Німеччина вже надала Україні "всебічну допомогу", нагадав Лінднер. "Наша підтримка боротьби народу (України. - Ред.) за свободу там також триватиме". Але коли в Україні запанує мир, "ми все одно будемо там, щоби підтримувати відбудову, працювати задля доброго майбутнього і шляху до партнерства з ЄС", - запевнив міністр фінансів ФРН.
Читайте також: На складах Бундесверу більше нема зброї, яку можна надати Україні - міністерка
План Маршалла передбачав надання після Другої світової війни широкої економічної допомоги країнам Західної Європи з боку США задля відбудови цих країн.
Серед 27 держав-членів Євросоюзу є політична згода щодо необхідності збільшити військову допомогу Україні. Джерела DW у ЄС розповіли, коли очікувати рішення ЄС про виділення ще 500 мільйонів євро для ЗСУ.