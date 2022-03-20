У Німеччині кількість біженців з України перевищила 218 тисяч
За оцінками, Україну через війну залишить до 10 мільйонів людей. У Німеччині закликають прискорити та покращити допомогу біженцям, що прибувають з України.
Біженці на вокзалі в Берліні
До Німеччини з України продовжують прибувати біженці. Федеральна поліція зареєструвала вже 218 301 біженця з України, повідомив представник МВС ФРН у неділю, 20 березня. Він відзначив, що поліція посилює контроль, але через відсутність контролю на кордонах між країнами ЄС, кількість тих, хто в'їжджає до Німеччини може бути значно вищою. Тільки напередодні у ФРН було зареєстровано 207 724 біженці.
За оцінками уряду ФРН, близько мільйона біженців з України, вочевидь, залишаться в Німеччині на довгий термін. Очікується, що через війну Україну залишить до 10 мільйонів людей.
Заступниця голови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) закликала прискорити та покращити допомогу біженцям з України та з цією метою створити національний кризовий штаб із залученням різних міністерств. "Політики мають "швидко залучити державні структури на повну потужність та потурбуватися про більш ефективне розподілення допомоги", - сказала вона в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag.
Що Берлін робитиме з тисячами біженців з України (16.03.2022)
Домашні тварини під час війни
За три тижні від початку війни в Україні деякі міста в зоні бойових дій перетворилися на попелища. Під загрозою ракетних обстрілів залишаються чи не всі регіони країни. Багато хто був змушений залишити батьківщину. Залишаючи рідні місця, люди намагаються забрати з собою домашніх улюбленців, передусім котів і собак. А ті, хто лишається, беруть тварин в укриття.
Домашні тварини під час війни
Попереднє фото зроблене на кордоні України і Молдови 11 березня. Цей кадр зроблений в Києві 6 березня.
Домашні тварини під час війни
84-річна жителька міста Ірпінь Антоніна зі своїми собаками в Києві, 11 березня.
Домашні тварини під час війни
Після обстрілу житлових будинків в Києві, 15 березня.
Домашні тварини під час війни
Поїзд на вокзалі в Одесі, 16 березня.
Домашні тварини під час війни
Притулок для 20 котів з України в польському місті Перемишль, 16 березня.
Домашні тварини під час війни
Автобус на кордоні України та Румунії, 4 березня.
Домашні тварини під час війни
Евакуація з міста Ірпінь під Києвом, 5 березня.
Домашні тварини під час війни
Власник ветеринарної клініки в польському місті Перемишль Радослав Федачинський надає допомогу тваринам з України.
Домашні тварини під час війни
Цьому семиденному козеняті тут теж допомогли. Його поселили в притулку, організованому при клініці для тварин без господарів - тих, яких врятували та привезли з України волонтери.
Домашні тварини під час війни
Рентгенівський знімок зламаної лапи собаки перед операцією у клініці "Ада". Перемишль, 14 березня.
Домашні тварини під час війни
Пацієнт під наркозом і в надійних руках. Перемишль, 14 березня.
Домашні тварини під час війни
Евакуація з міста Буча, 13 березня.
Домашні тварини під час війни
Сховище в Ужгороді на заході України, 12 березня.
Домашні тварини під час війни
Прогулянка по станції метро у Харкові, яка зараз використовується як бомбосховище, 10 березня.
Домашні тварини під час війни
КПП Медика в Польщі, 10 березня.
Домашні тварини під час війни
Центр для біженців в польському Кракові, 15 березня.
Домашні тварини під час війни
Біля залізничного вокзалу в Києві в перший день війни, 24 лютого.
Домашні тварини під час війни
На кордоні України і Румунії, 8 березня.
Домашні тварини під час війни
Біля польського кордону у Львівській області, 27 лютого.