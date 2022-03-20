У Німеччині кількість біженців з України перевищила 218 тисяч

До Німеччини з України продовжують прибувати біженці. Федеральна поліція зареєструвала вже 218 301 біженця з України, повідомив представник МВС ФРН у неділю, 20 березня. Він відзначив, що поліція посилює контроль, але через відсутність контролю на кордонах між країнами ЄС, кількість тих, хто в'їжджає до Німеччини може бути значно вищою. Тільки напередодні у ФРН було зареєстровано 207 724 біженці.

За оцінками уряду ФРН, близько мільйона біженців з України, вочевидь, залишаться в Німеччині на довгий термін. Очікується, що через війну Україну залишить до 10 мільйонів людей.

Заступниця голови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) закликала прискорити та покращити допомогу біженцям з України та з цією метою створити національний кризовий штаб із залученням різних міністерств. "Політики мають "швидко залучити державні структури на повну потужність та потурбуватися про більш ефективне розподілення допомоги", - сказала вона в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag.

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