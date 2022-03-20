 У Німеччині кількість біженців з України перевищила 218 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині кількість біженців з України перевищила 218 тисяч

За оцінками, Україну через війну залишить до 10 мільйонів людей. У Німеччині закликають прискорити та покращити допомогу біженцям, що прибувають з України.

Біженці на вокзалі в Берліні

Біженці на вокзалі в Берліні

До Німеччини з України продовжують прибувати біженці. Федеральна поліція зареєструвала вже 218 301 біженця з України, повідомив представник МВС ФРН у неділю, 20 березня. Він відзначив, що поліція посилює контроль, але через відсутність контролю на кордонах між країнами ЄС, кількість тих, хто в'їжджає до Німеччини може бути значно вищою. Тільки напередодні у ФРН було зареєстровано 207 724 біженці.

За оцінками уряду ФРН, близько мільйона біженців з України, вочевидь, залишаться в Німеччині на довгий термін. Очікується, що через війну Україну залишить до 10 мільйонів людей.

Заступниця голови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt) закликала прискорити та покращити допомогу біженцям з України та з цією метою створити національний кризовий штаб із залученням різних міністерств. "Політики мають "швидко залучити державні структури на повну потужність та потурбуватися про більш ефективне розподілення допомоги", - сказала вона в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag.

Читайте також: Як українським біженцям знайти житло у Німеччині
Читайте також: Біженці з України у Німеччині: як оформити документи, які соціальні гарантії

Дивитись відео 02:10

Що Берлін робитиме з тисячами біженців з України (16.03.2022)

  • Біженці з України втікають до сусідньої Молдови, 11 березня

    Домашні тварини під час війни

    За три тижні від початку війни в Україні деякі міста в зоні бойових дій перетворилися на попелища. Під загрозою ракетних обстрілів залишаються чи не всі регіони країни. Багато хто був змушений залишити батьківщину. Залишаючи рідні місця, люди намагаються забрати з собою домашніх улюбленців, передусім котів і собак. А ті, хто лишається, беруть тварин в укриття.

  • Київ

    Домашні тварини під час війни

    Попереднє фото зроблене на кордоні України і Молдови 11 березня. Цей кадр зроблений в Києві 6 березня.

  • Жінка з собаками в Києві

    Домашні тварини під час війни

    84-річна жителька міста Ірпінь Антоніна зі своїми собаками в Києві, 11 березня.

  • Жінка з собакою після обстрілу в Києві

    Домашні тварини під час війни

    Після обстрілу житлових будинків в Києві, 15 березня.

  • Одеса, жінка з котом у поїзді

    Домашні тварини під час війни

    Поїзд на вокзалі в Одесі, 16 березня.

  • Притулок для котів з України в польському Перемишлі

    Домашні тварини під час війни

    Притулок для 20 котів з України в польському місті Перемишль, 16 березня.

  • Жінка з собакою на кордоні Румунії та України

    Домашні тварини під час війни

    Автобус на кордоні України та Румунії, 4 березня.

  • Жінка з котом - евакуація з Ірпеня

    Домашні тварини під час війни

    Евакуація з міста Ірпінь під Києвом, 5 березня.

  • Ветеринар у польському Перемишлі допомагає тваринам з України

    Домашні тварини під час війни

    Власник ветеринарної клініки в польському місті Перемишль Радослав Федачинський надає допомогу тваринам з України.

  • Ветеринар у польському Перемишлі допомагає тваринам з України

    Домашні тварини під час війни

    Цьому семиденному козеняті тут теж допомогли. Його поселили в притулку, організованому при клініці для тварин без господарів - тих, яких врятували та привезли з України волонтери.

  • Рентгенівський знімок лапи собаки

    Домашні тварини під час війни

    Рентгенівський знімок зламаної лапи собаки перед операцією у клініці "Ада". Перемишль, 14 березня.

  • Собака, ветеринарна клініка в Перемишлі

    Домашні тварини під час війни

    Пацієнт під наркозом і в надійних руках. Перемишль, 14 березня.

  • Буча, евакуація жінки з собакою

    Домашні тварини під час війни

    Евакуація з міста Буча, 13 березня.

  • Ужгород

    Домашні тварини під час війни

    Сховище в Ужгороді на заході України, 12 березня.

  • Харків, собаки в метро

    Домашні тварини під час війни

    Прогулянка по станції метро у Харкові, яка зараз використовується як бомбосховище, 10 березня.

  • Біженці з України з котами, кордон з Польщею

    Домашні тварини під час війни

    КПП Медика в Польщі, 10 березня.

  • Собака в центрі для біженців у Кракові

    Домашні тварини під час війни

    Центр для біженців в польському Кракові, 15 березня.

  • Київ, жінка з котом

    Домашні тварини під час війни

    Біля залізничного вокзалу в Києві в перший день війни, 24 лютого.

  • Кордон України з Румунією, жінка з собакою

    Домашні тварини під час війни

    На кордоні України і Румунії, 8 березня.

  • Львівська область, кордон України і Полльщі, жінка з котом

    Домашні тварини під час війни

    Біля польського кордону у Львівській області, 27 лютого.

    Автор: Микола Пермяков


Реклама

Докладно

Будівля у Києві, де розташовується техноклуб К41

Київський техноклуб К41 перебрався до Берліна

К41 належить до найпопулярніших клубів Києва. З початком війни багато його співробітників перебралися до Берліна.  

Gebündelte Hundertdollarscheine Geldstapel

У банках Багам майже 3 млрд доларів, пов'язаних із росіянами

Центробанк БО проаналізував обсяг активів російських осіб у банках та трастових компаніях під його юрисдикцією.  