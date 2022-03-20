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Катрін Ґерінґ-Екардт

Катрін Ґерінґ-Екардт - німецька політикиня, представниця Зелених. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Катрін Ґерінґ-Екардт".

Катрін Ґерінґ-Екердт є одним з лідерів політичної партії "Союз 90/Зелені". На парламентських виборах до Бундестагу 2017 року разом з Джемом Оздеміром вона очолила передвиборну кампанію Зелених. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Німеччині кількість біженців з України перевищила 218 тисяч

У Німеччині кількість біженців з України перевищила 218 тисяч 20.03.2022

За оцінками, Україну через війну залишить до 10 мільйонів людей. У Німеччині закликають прискорити та покращити допомогу біженцям, що прибувають з України.
Німеччина після виборів: чи можлива коаліція бульдога з носорогом?

Німеччина після виборів: чи можлива коаліція бульдога з носорогом? 25.09.2017

Анґелі Меркель доведеться залучити до коаліції непримиренних опонентів - Зелених і Вільну демократичну партію. Їхні розбіжності стосуються насамперед внутрішньої політики, щодо України позиції партій близькі.
Що означають результати виборів до Бундестагу для Німеччини й України

Що означають результати виборів до Бундестагу для Німеччини й України 25.09.2017

Після виборів у Німеччині фактично єдиним варіантом коаліції є "Ямайка" на чолі з Анґелою Меркель. У Бундестазі працюватимуть одразу шість фракцій, серед них вперше - праві популісти.
Вибори до Бундестагу: соціал-демократи йдуть в опозицію

Вибори до Бундестагу: соціал-демократи йдуть в опозицію 24.09.2017

Партія нинішньої канцлерки ФРН Анґели Меркель формуватиме уряд, однак колишні партнери ХДС по коаліції - соціал-демократи - підуть у опозицію.
Серед політиків ФРН триває дискусія про заборону паранджі

Серед політиків ФРН триває дискусія про заборону паранджі 20.08.2016

Партнери по коаліції з ХДС/ХСС - соціал-демократи - готові обміркувати пропозицію щодо часткової заборони на носіння паранджі. Натомість Зелені цю пропозицію розкритикували.
Опозиція вимагає відставки глави МВС Німеччини

Опозиція вимагає відставки глави МВС Німеччини 23.06.2016

Причиною стала заява Томаса де Мезьєра, у якій він звинуватив німецьких лікарів у видачі біженцям великої кількості довідок щодо поганого стану їхнього здоров'я.
Дискусія навколо політики щодо біженців посилює кризу в коаліції в Бундестазі

Дискусія навколо політики щодо біженців посилює кризу в коаліції в Бундестазі 10.02.2016

З новою жорскістю члени коаліції в Берліні заговорили один з одним після чергової критики голови ХСС Зеегофера на адресу канцлерки Меркель у зв’язку з політикою її уряду щодо біженців..
Майже найкращі друзі - німці та ізраїльтяни

Майже найкращі друзі - німці та ізраїльтяни 12.05.2015

12 травня 1965 року Німеччина та Ізраїль встановили дипломатичні стосунки. Тоді ніхто і гадки не мав, наскільки позитивно могли б розвинутися відносини між двома державами та їхніми суспільствами.