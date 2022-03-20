Катрін Ґерінґ-Екардт - німецька політикиня, представниця Зелених. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Катрін Ґерінґ-Екардт".

Катрін Ґерінґ-Екердт є одним з лідерів політичної партії "Союз 90/Зелені". На парламентських виборах до Бундестагу 2017 року разом з Джемом Оздеміром вона очолила передвиборну кампанію Зелених. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.