ФРН посилила присутність поліцейських на вокзалах, куди прибувають українці

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Збільшення поліцейських патрулів на вокзалах Німеччини викликане необхідністю захисту українок, які туди прибувають, від торговців людьми та злочинців на сексуальному ґрунті.
Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) оголосила про посилення поліцейської присутності на вокзалах Німеччини, куди прибуваютьбіженці з України. Це необхідно, щоб захистити українок від торговців людьми та злочинців на сексуальному ґрунті. "Будь-хто, хто спробує скористатися бідою, має знати: ми відреагуємо на такі дії за усією суворістю закону", - наголосила вона в інтерв'ю Bild am Sonntag у неділю, 20 березня.
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За словами міністерки, поліцейські чергують на вокзалах як в уніформі, так і у цивільному. "Всіх закликають негайно повідомляти про будь-яку загрозу і припиняти її", - додала вона. Федеральна поліція вже заборонила декільком особам перебувати на території вокзалів, куди прибувають біженці. Серед підозрюваних - чоловіки, які раніше каралися за злочини сексуального характеру.
Згідно з повідомленнями, молоді жінки з України дедалі частіше зазнають переслідувань сутенерів та торговців людьми на вокзалах, а також поряд із відомствами у справах іноземців. Зловмисники заманюють українок грошима та безкоштовним житлом.
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За останніми даними, понад 3,3 мільйона людей залишили України через розв'язану Росією війну, що триває з 24 лютого. В Німеччині уже офіційно зареєстрували близько 190 тисяч біженців з України. Однак, вважається, що вимушених мігрантів-українців нині набагато більше, оскільки деякі з них перебувають на підставі безвізового режиму і ще не зареєструвались як біженці або взагалі не робитимуть цього.