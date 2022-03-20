ФРН посилила присутність поліцейських на вокзалах, куди прибувають українці

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) оголосила про посилення поліцейської присутності на вокзалах Німеччини, куди прибуваютьбіженці з України. Це необхідно, щоб захистити українок від торговців людьми та злочинців на сексуальному ґрунті. "Будь-хто, хто спробує скористатися бідою, має знати: ми відреагуємо на такі дії за усією суворістю закону", - наголосила вона в інтерв'ю Bild am Sonntag у неділю, 20 березня.

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За словами міністерки, поліцейські чергують на вокзалах як в уніформі, так і у цивільному. "Всіх закликають негайно повідомляти про будь-яку загрозу і припиняти її", - додала вона. Федеральна поліція вже заборонила декільком особам перебувати на території вокзалів, куди прибувають біженці. Серед підозрюваних - чоловіки, які раніше каралися за злочини сексуального характеру.

Згідно з повідомленнями, молоді жінки з України дедалі частіше зазнають переслідувань сутенерів та торговців людьми на вокзалах, а також поряд із відомствами у справах іноземців. Зловмисники заманюють українок грошима та безкоштовним житлом.

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За останніми даними, понад 3,3 мільйона людей залишили України через розв'язану Росією війну, що триває з 24 лютого. В Німеччині уже офіційно зареєстрували близько 190 тисяч біженців з України. Однак, вважається, що вимушених мігрантів-українців нині набагато більше, оскільки деякі з них перебувають на підставі безвізового режиму і ще не зареєструвались як біженці або взагалі не робитимуть цього.