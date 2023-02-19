США попередили Китай про наслідки за можливу допомогу Росії

У Вашингтоні стверджують, що Пекін розглядає можливість військової підтримки Москви. Там занепокоєні поглибленням відносин Китаю та Росії.

Вашингтон застеріг Пекін від надання матеріальної допомоги Росії в її війні проти України. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив у суботу, 18 лютого, після зустрічі з членом Політбюро ЦК Компартії КНР Ваном Ї, який відповідає за зовнішню політику, у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

"Я застеріг Китай від надання матеріальної підтримки Росії. Я також наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв'язку", - написав Блінкен у Twitter.

В інтерв'ю американському телеканалу NBC News Блінкен також сказав, що Сполучені Штати вкрай занепокоєні тим, що Китай розглядає можливість надання військової підтримки Росії, і що він чітко дав зрозуміти Вану Ї, що це спричинить "серйозні наслідки" у відносинах Вашингтона і Пекіна.

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"Існують різні види смертоносної допомоги, які вони, принаймні, розглядають для надання, включно зі зброєю", - заявив Блінкен, додавши, що США незабаром опублікують більш детальну інформацію.

Своєю чергою віцепрезидентка США Камала Харріс, виступаючи в Мюнхені, сказала, що Вашингтон "занепокоєний тим, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою після того, як розпочалася війна" в Україні, і що "будь-які кроки Китаю з надання смертоносної підтримки Росії лише винагородять агресію, продовжать убивства і ще більше підірвуть заснований на правилах порядок".

Член Політбюро ЦК Компартії КНР Ван Ї на Мюнхенській конференції заявив, що Пекін виступає за політичне врегулювання в Україні, і пообіцяв виступити з відповідними пропозиціями.

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Відносини Сполучених Штатів і Китаю загострилися після того, як Вашингтон звинуватив Пекін у запуску "кулі-розвідника", збитої ВПС США на початку лютого. На цьому тлі Блінкен скасував запланований візит до КНР. Ван Ї незадовго до особистої зустрічі з держсекретарем США звинуватив Вашингтон в "істериці" з приводу збитого аеростата.