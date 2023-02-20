Союз Китаю з РФ призвів би до світової війни - Зеленський

Володимир Зеленський переконаний, що в КНР розуміють потенційні наслідки зближення з Росією. Водночас Київ хотів би, щоб Пекін змінив свою нейтральну позицію на користь підтримки українського мирного плану.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що надто тісна співпраця Китаю з Росією може спровокувати руйнівні наслідки для світу. "Якби Китай об'єднався з Росією, була б світова війна. І я думаю, що Китай ясно це усвідомлює", - сказав президент в інтерв'ю президент німецькому виданню Welt, оприлюдненому в понеділок, 20 лютого.

Він зауважив що для Києва важливо, аби Пекін не підтримував Москву у війні проти України. "Насправді я хотів би, щоб це (підтримка Китаю. - Ред.) було на нашому боці. Наразі я не думаю, що це можливо", - заявив Зеленський

Водночас президент висловив сподівання, що Китай змінить свою нейтральну позицію на користь підтримки українського мирного плану і забезпечення ядерної безпеки. "Була чітка обіцянка Китаю підтримувати територіальну цілісність України. Ми мали ці гарантії. І я хотів би попросити дотримуватися нашої "формули миру" із 10 пунктів", - зауважив він.

Підозри у підтримці Росії

Напередодні, 19 лютого, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що КНР розглядає можливість надання озброєнь РФ і "застеріг Китай від надання матеріальної підтримки Росії". У понеділок верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що такі дії Пекіну стали б перетином "червоної лінії" і також зауважив, що закликав китайських посадовців від подібних кроків.

Офіційний Пекін назвав закиди Вашингтону "неправдивою інформацією" і наголосив, що це "США, а не Китай, продовжують відправляти зброю на поле бою" в Україні. До річниці вторгнення Росії Китай планує оприлюднити власну мирну ініціативу щодо України, анонсовану на Мюнхенській конференції з безпеки.