Данілов: Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники

На думку секретаря РНБО України Олексія Данілова, заява Путіна підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов у неділю, 26 березня, назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі кроком до внутрішньої дестабілізації країни. Про це він написав у своєму Twitter.

На думку Данілова, це максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна.

"Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники", - написав секретар РНБО.

Путін анонсував розміщення ядерної зброї в Білорусі

25 березня президент РФ Володимир Путін повідомив про наміри розмістити в сусідній Білорусі російську тактичну ядерну зброю. За словами Путіна, приводом для такого кроку стало рішення міноборони Великобританії передати Україні снаряди зі збідненим ураном.

Коментуючи це рішення Лондона, Путін сказав: "Так чи інакше це пов'язано з ядерними технологіями, це очевидна річ. Але навіть поза контекстом цих подій (...) Лукашенко давно порушує питання про те, щоб розмістити на території Білорусії російську тактичну ядерну зброю".

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Так, Путін знову прирівняв снаряди зі збідненим ураном до ядерної зброї, хоч у Лондоні вже наголошували, що цей вид боєприпасів не має нічого спільного зі зброєю масового знищення, й звинувачували керівництво РФ у навмисному поширенні дезінформації.

На думку керівника РФ, рішення Москви розмістити свою ядерну зброю в Білорусі жодним чином не порушує наявні міжнародні зобов'язання РФ щодо нерозповсюдження ядерної зброї. У своїй традиційній манері він знову вказав на приклад США, які, за його словами, "роблять це протягом десятиліть".

Водночас у Сполучених Штатах Америки не бачать намірів РФ застосувати ядерну зброю. Як заявили в Пентагоні, Вашингтон продовжить стежити за ситуацією.