Данілов: Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники

На думку секретаря РНБО України Олексія Данілова, заява Путіна підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії.
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Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов у неділю, 26 березня, назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі кроком до внутрішньої дестабілізації країни. Про це він написав у своєму Twitter.
На думку Данілова, це максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна.
"Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники", - написав секретар РНБО.
Путін анонсував розміщення ядерної зброї в Білорусі
Коментуючи це рішення Лондона, Путін сказав: "Так чи інакше це пов'язано з ядерними технологіями, це очевидна річ. Але навіть поза контекстом цих подій (...) Лукашенко давно порушує питання про те, щоб розмістити на території Білорусії російську тактичну ядерну зброю".
Так, Путін знову прирівняв снаряди зі збідненим ураном до ядерної зброї, хоч у Лондоні вже наголошували, що цей вид боєприпасів не має нічого спільного зі зброєю масового знищення, й звинувачували керівництво РФ у навмисному поширенні дезінформації.
На думку керівника РФ, рішення Москви розмістити свою ядерну зброю в Білорусі жодним чином не порушує наявні міжнародні зобов'язання РФ щодо нерозповсюдження ядерної зброї. У своїй традиційній манері він знову вказав на приклад США, які, за його словами, "роблять це протягом десятиліть".