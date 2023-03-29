Мінськ виправдовує плани розмістити у Білорусі ядерну зброю

У МЗС Білорусі зазначають, що у країнах НАТО "давно існує практика спільних ядерних місій", та звинувачують Захід у "грубому втручанні у внутрішні справи незалежної держави".

У Мінську заявили, що не вважають порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) розміщення на території Білорусі російської ядерної зброї. "Розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передання Мінську контролю над ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечить положенням статей I і II ДНЯЗ", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства закордонних справ Білорусі, оприлюдненому на сайті відомства у вівторок, 28 березня.

У заяві наголошується, що такі дії не порушують зазначені домовленості, так само, як і навчання білоруських пілотів з керування літаками "зі специфічними боєприпасами", а також модернізація таких літаків. У країнах НАТО "давно існує практика спільних ядерних місій", зазначає білоруське відомство.

"Військова співпраця між Білоруссю та Росією відбувається суворо відповідно до міжнародного права", - запевняють в білоруському МЗС.

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"Грубе втручання у внутрішні справи незалежної держави"

В МЗС країни заявляють, що протягом останніх двох із половиною років Білорусь зазнає безпрецедентного політичного, економічного та інформаційного тиску з боку США, Великобританії та їхніх союзників по НАТО, а також країн-членів ЄС.

"Це пряме і грубе втручання у внутрішні справи незалежної держави, націлене на зміну геополітичного курсу і зміну внутрішньополітичного ладу Білорусі, прямо суперечить зобов'язанням, узятим на себе окремими підписантами Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням Республіки Білорусь до ДНЯЗ", - вважають у Мінську.

Київ закликав зібрати Радбез ООН

Нагадаємо, у відповідь на заяви президента Росії Володимира Путіна про готовність розмістити російську тактичну ядерну збрю в Білорусі, МЗС України закликало негайно зібрати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

Плани Кремля у відомстві назвали "черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому".

Верховний представник з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС Жозеп Боррель застеріг Росію і Білорусь від такого кроку, заявивши, що Брюссель готовий розширити санкції у разі, якщо це станеться.

США поки не бачать ознак переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

Тим часом США не бачать жодних ознак того, що Росія перемістила ядерну зброю у Білорусь. Таку заяву зробив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі.

"Ми не бачили жодних ознак того, що він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю", - сказав Кірбі. Він також заявив, що Вашингтон "не бачить жодних ознак того, що він має намір застосувати ядерну зброю на території України".