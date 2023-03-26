Київ вимагає скликати Радбез ООН через ядерну зброю РФ

На тлі планів РФ розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю, у МЗС України сподіваються, що ядерні держави, включно з КНР, зуміють ефективно протистояти "ядерному шантажу Кремля".

Міністерство закордонних справ України відреагувало на плани керівництва Росії розмістити в Білорусі російську тактичну ядерну зброюі закликало негайно зібрати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Згідно з поширеною у неділю, 26 березня, офіційною заявою відомства, плани Кремля є "черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому".

На тлі цього українське дипломатичне відомство наголосило, що очікує від решти членів Ради Безпеки ООН - США, КНР, Великобританії та Франції - "на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля". Усі перелічені чотири країни є водночас разом з РФ провідними ядерними державами світу.

У Києві згадали можливі негативні наслідки для Білорусі

Також заява МЗС України містить звернення до країн-членів Великої сімки й керівництва Європейського Союзу з закликом "попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі, у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії".

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Крім того, українські дипломати звернулися й до білоруського суспільства з закликом не допустити розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі, а також із застереженням, що такий крок "ще більше перетворить цю країну на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього".

НАТО не вбачає підстав для дій через кроки РФ

Тим часом речниця Північноатлантичного альянсу (НАТО) заявила, що Альянс не бачить необхідності в діях щодо власної ядерної зброї через оголошені кроки РФ. "Ми не бачимо жодних змін у ядерній політиці Росії, які б змусили нас скоригувати нашу власну", - сказала речниця, яку цитує інформагенція dpa. "Ми зобов'язуємося захищати й обороняти усіх союзників по НАТО", - наголосила вона.

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Водночас офіційна представниця НАТО додала, що "ядерна риторика Росії є небезпечною і безвідповідальною".

Напередодні ввечері президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія і Білорусь домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Такі дії Путін пояснював і тим, що США так само вже давно розміщують свою тактичну ядерну зброю на території своїх союзників.

У відповідь на це речниця НАТО зазначила: "Посилання Росії на те, що НАТО ділиться ядерною зброєю, абсолютно оманливе. Члени НАТО діють з повною повагою до своїх міжнародних зобов'язань". Так само представниця Альянсу наголосила, що РФ послідовно порушує свої зобов'язання з контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у Договорі зі США про ядерне роззброєння. "Росія повинна повернутися до виконання зобов'язань і діяти сумлінно", - закликала речниця НАТО.