ЄС погрожує новими санкціями за ядерну зброю в Білорусі
Валерій Сааков
3 год. тому
Євросоюз готовий запровадити нові санкції у разі розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, застеріг очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.
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Верховний представник з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС Жозеп Боррель застеріг Росію і Білорусь від розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Відповідне застереження очільник європейської дипломатії поширив у неділю, 26 березня, у дописі в соцмережі Twitter.
"Розміщення Білоруссю російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може зупинити це, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями", - написав Боррель.
США поки не бачать ознак переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі
Тим часом Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що Росія перемістила ядерну зброю у Білорусь. Таку заяву зробив цього ж дня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі.
"Ми не бачили жодних ознак того, що він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю", - сказав Кірбі в ефірі телеканалу CBS. Кірбі також заявив, що Вашингтон "не бачить жодних ознак того, що він має намір застосувати ядерну зброю на території України", цитує AFP.
Напередодні Кремль оголосив домовленість з керівництвом Білорусі про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. В Україні різко засудили цей крок і закликали провести негайне засідання Ради Безпеки ООН. Водночас речниця НАТО заявила, що Альянс поки не збирається змінювати свої політику щодо ядерних сил на тлі заяв Кремля.