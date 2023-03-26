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Боррель погрожує новими санкціями за ядерну зброю в Білорусі
Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP Photo/picture alliance
ПолітикаЄвропа

ЄС погрожує новими санкціями за ядерну зброю в Білорусі

Валерій Сааков
3 год. тому

Євросоюз готовий запровадити нові санкції у разі розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, застеріг очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Верховний представник з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС Жозеп Боррель застеріг Росію і Білорусь від розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Відповідне застереження очільник європейської дипломатії поширив у неділю, 26 березня, у дописі в соцмережі Twitter.

"Розміщення Білоруссю російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може зупинити це, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями", - написав Боррель.

США поки не бачать ознак переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

Тим часом Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що Росія перемістила ядерну зброю у Білорусь. Таку заяву зробив цього ж дня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі.

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"Ми не бачили жодних ознак того, що він (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю", - сказав Кірбі в ефірі телеканалу CBS. Кірбі також заявив, що Вашингтон "не бачить жодних ознак того, що він має намір застосувати ядерну зброю на території України", цитує AFP.

Раніше Пентагон також повідомляв про те, що не бачить ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Напередодні Кремль оголосив домовленість з керівництвом Білорусі про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. В Україні різко засудили цей крок і закликали провести негайне засідання Ради Безпеки ООН. Водночас речниця НАТО заявила, що Альянс поки не збирається змінювати свої політику щодо ядерних сил на тлі заяв Кремля.

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