77 років бомбардування Нагасакі: мер міста застерігає від ядерної кризи

Ядерна зброя стала "відчутною та справжньою" загрозою після вторгнення Росії до України, заявив мер Нагасакі Томіхіса Тауе у вівторок, 9 серпня, під час виступу на жалобній церемонії з нагоди 77-ї річниці з дня атомного бомбардування цього міста на півдні Японії.

"У січні цього року п'ять ядерних держав - США, Росія, Великобританія, Франція та Китай - випустили спільну заяву, в якій наголосили, що "в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - нагадав Тауе. Проте вже наступного місяця Росія вторглася до України. Були озвучені загрози застосування ядерної зброї, які шокували весь світ", - сказав він.

Читайте також: РФ виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

За словами мера, застосування ядерної зброї - це не "безпідставний страх". Тауе попередив, що ядерну зброю можуть застосувати через помилкові судження, збої у роботі або внаслідок терористичних атак. Він переконаний: замість того, щоб вести війну, людство має зміцнювати "культуру миру, яка поширює довіру, поважає інших і прагне врегулювання через діалог".

Очевидці бомбардування, міжнародні та місцеві гості зібралися у вівторок у Парку Миру, розташованому в центральній частині міста, аби вшанувати пам'ять загиблих та постраждалих. О 11.02 за місцевим часом, коли військові літаки США скинули бомбу на Нагасакі, розпочалася хвилина мовчання.

Атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі

6 серпня 1945 року, щоб схилити Японію до капітуляції у Другій світовій війні, Вашингтон скинув на Хіросіму атомну бомбу "Малюк". Внаслідок ударної хвилі загинули близько 70 тисяч цивільних, ще 200 тисяч людей померли від наслідків ядерного опромінення. Це був перший випадок застосування ядерної зброї в історії людства.

За три дні, 9 серпня, американці скинули ще одну атомну бомбу на місто Нагасакі, внаслідок чого загинули ще близько 74 тисяч людей. 15 серпня 1945 року капітуляція Японії поклала край Другій світовій війні. Донині тисячі людей в обох японських містах страждають від наслідків радіоактивного опромінення.