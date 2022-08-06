МАГАТЕ заявляє про ризик ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 6 серпня (час київський).

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Дві тисячі українців залишили Донецьку область за перший тиждень обов'язкової евакуації цивільного населення з Донеччини, оголошеної Кабінетом міністрів, повідомило в Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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У суботу російські війська близько 200 разів з артилерії, гранатометів і мінометів обстріляли Есманьську, Глухівську, Буринську, Шалигінську, Білопільську, Миколаївську громади Сумської області, повідомив в Telegram uолова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Інформація щодо руйнувань з'ясовується, загиблих внаслідок обстрілів немає.

++21.45++

Російські війська в Херсоні замінували життєво важливі комунікації, які забезпечують газо-, електро- і водопостачання, заявив в ефірі національного телемарафону представник пресслужби головного управління розвідки міністерства оборони Андрій Юсов. "Тобто це така стратегія терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні", - наголосив він.

++21.00++

Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі висловив серйозне занепокоєння у зв'язку з обстрілом Запорізької АЕС, заявивши, що він свідчить про ризик ядерної катастрофи. "Я вкрай стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який наголошує на цілком реальному ризику ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами", - цитує Гроссі сайт МАГАТЕ.

Тим часом, в українській компанії "Енергоатом" заявили, що російські війська обстрілюють Запорізьку АЕС, щоб відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь. "Акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС – її артилерійські обстріли – мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення півдня країни", - йдеться у повідомленні.

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В український порт вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії прибуло судно під завантаження, повідомив в Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. За повідомленнями ЗМІ, балкер FULMAR S під прапором Барбадосу прибув до Чорноморська, де візьме на борт вантаж зерна в рамках угоди, укладеної в липні.

За словами міністра, уже за два тижні планується приймати щонайменше 3-5 суден на добу. "Наша мета - вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 млн тонн сільськогосподарської продукції", - написав міністр.

Наступного тижня до "зернової ініціативи" має приєднатися порт "Південний", також Україна планує розпочати переговори з ООН та Туреччиною щодо розповсюдження ініціативи на інші порти, зокрема, Миколаївський.

++20.10++

Збройні сили України відбили спроби наступу російських військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Українські підрозділи дали відсіч росіянам в районах Стряпівка - Бахмутське, Покровське - Соледар, Покровське - Бахмут, Володимирівка - Яковлівка, Відродження - Вершина, Покровське - Вершина.

Також невдало для російські підрозділів завершилися спроби прорвати оборону українських військ у напрямках Спартак - Авдіївка, Веселе - Піски, Новоселівка Друга - Красногорівка, Олександрівка - Мар’їнка, Кирилівка - Павлівка та Пречистівка - Новомайорське, стверджують в українському відомстві. Противник зазнав значних втрат.

Російські війська продовжували обстрілювати з артилерії, танків та наносити авіаційні удари по населених пунктах на Сіверському, Харківському, Слов'янському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. На останньому росіяни намагаються утримати зайняті позиції та не допустити відновлення наступу ЗСУ, кажуть у Генштабі.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування. Також зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

++19.27++

Заступник керівника окупаційної влади Нової Каховки Віталій Гура помер від отриманих поранень після нападу, який здійснили на нього біля дому, пишуть російські ЗМІ та представники окупаційної влади у соцмережах.

Також з'ясувалася причина критичного стану голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо. За інформацією ЗМІ, попередній діагноз - отруєння невідомою речовиною, хоча розглядають і інші варіанти. Раніше повідомлялося, що його у стані медикаментозної коми доставили спецбортом з Криму до Москви.

Папа Римський може незабаром відвідати Україну

++18.59++

В Україні розраховують, що Папа Римський Франциск відвідає Київ перед візитом в Казахстан у вересні, повідомив у Facebook посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. "Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість через мій візит до України" - навів він слова Папи, сказані під час зустрічі з послом у суботу.

Юраш не уточнив коли саме може відбутися візит, але відомо, що поїздка Франциска до Казахстану запланована на 13-15 вересня.

++17.55++

Північна Македонія передає Україні танки та літаки, повідомив у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав Подоляк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Скоп'є дарує Києву чотири військові літаки Су-25, які Північна Македонія купила в України в 2001. Також раніше міноборони Північної Македонії повідомляло про надання Україні радянських танків Т-72. Кількість одиниць техніки не уточнюється.

++16.42++

Російська окупаційна влада в Маріуполі будує тюремні клітки на сцені маріупольської камерної філармонії, щоб провести показовий самосуд над українськими захисниками, повідомила в Telegram Маріупольска міська рада.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко закликав Організацію Об'єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного хреста і інших представників світової спільноти втрутитися у ситуацію і забезпечити дотримання правил поводження з військовополоненими. "Маємо зробити усе, щоб наші захисники повернулися до Україну живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки", - наголосив Вадим Бойченко.

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++16.20++

Служба безпеки України заявила про викриття двох агентів Федеральної служби безпеки Росії, які допомагали нищити українську суднобудівну інфраструктуру в Миколаївський області. Вони збирали та передавали росіянам розвіддані про важливі інфраструктурні об'єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ, які в подальшому використовувалися для нанесення прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, повідомили в СБУ.

У відомстві стверджують, що через їхні дії зруйновано та пошкоджено декілька об'єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи "Екватор", "Кристал", "Океан", склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об'єктам соціальної інфраструктури. Агенти ФСБ заарештовані.

++15.45++

Європейській Союз засуджує воєнні дії Росії на Запорізької АЕС, написав в Twitter Верховний представник ЄС з питань з питань зовнішньої та безпекової політикЖозеп Боррель. Він наголосив, що дії росіян - це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. Боррель також закликав надати доступ до ЗАЕС представникам Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ).

++15.21++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що під час перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі домовився частково оплачувати російський газ в рублях, повідомляє агенція AFP. Але наразі ні турецькі, ні російські посадовці не вказують, за які саме обсяги постачання Анкара сплачуватиме в російській валюті.

Крім того, Ердоган і Путін обговорили напад Росії на Україну і домовленості щодо експорту зерна, пише турецьке агентство Anadolu. За словами президента Туреччини, у черзі на відправлення по "зерновому коридору" з України стоять близько 20 кораблів.

Ердоган також вчергове запропонував Путіну провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в Туреччині, повідомляє турецьке видання TRT Haber.

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++14.30++

Мешканці Херсона про життя в окупації: "панічний страх" і очікування найгіршого (11.07.2022)

У окупованому РФ Херсоні перереєстровують транспорт та водійські посвідчення на російські зразки номерів та документів. У першу чергу окупаційна влада обслуговуватиме тих мешканців окупованого Херсона, хто отримав російські паспорти, цитує "Інтерфакс" представника РФ у регіоні. Заявляється, що номери українського зразка на території регіону не видаватимуться. Зазначається також, що на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя уже діють "співробітники органів внутрішніх справ".

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++13.50++

Володимир Зеленський провів нараду щодо відшкодування Україні шкоди, завданої збройною агресією РФ, і сформував спеціальну робочу групу для створення і впровадження механізмів компенсації. Президент зазначив, що питання компенсації збитків, спричинених російським вторгненням, це важливий елемент відповідальності, яку має понести держава-агресор, інформує пресслужбаЗеленського Робочу групу очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Учасники наради обговорили перебіг переговорного процесу щодо примусового вилучення активів РФ на користь України. Зокрема, триває робота над створенням спеціальної компенсаційної комісії шляхом укладення багатостороннього міжнародного договору з партнерами України. Також Київ проводить переговори з партнерами щодо того, яким чином російські активи, які зараз заморожені в різних юрисдикціях, можуть бути стягнуті та спрямовані на відшкодування шкоди, завданої війною.

++13.40++

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації". Документ № 7640 зареєстрований 6 серпня і переданий на розгляд профільного комітету.

++13.05++

Потік на в'їзд в Україну через західний кордон за тиждень з 30 липня до 5 серпня становив близько 304 тисяч, на виїзд - близько 283 тисяч, повідомляє Держприкордонслужба в Facebook. Згідно з її даними, в результаті чистий приплив в країну збільшився приблизно до 21 тисячі з близько 19 тисяч тиждень тому. Загалом із початку війни до Польщі з України прибули 5,297 млн, тоді як у зворотному напрямку - 3,409 млн.

++12.40++

Російські регіони вирішили брати "шефство" над окупованими в Україні територіями. Як повідомляє "Интерфакс", "Псковська область беру шефство над звільненою (чит. окупованою. - Ред.) територією Бериславського району Херсонської області". Регіон у Херсонщині "готуватимуть до опалювального сезону, нового навчального року, налаштування системи охорони здоров'я і транспорту". Губернатор Псковської області сказав, що мешканці області "беруть найактивнішу участь у подіях на південному сході України".

++12.10++

Число дітей, які загинули під час війни, збільшилося до 361, понад 702 дістали поранень, повідомив Офіс генпрокурора України. Так, стало відомо, що 22 березня під час обстрілу Ізюму Харківської області смертельні поранення дістав 6-річний хлопчик, а 21 червня внаслідок обстрілів села Малі Проходи також на Харківщині загинув 12-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 2211 навчальних закладів, при цьому 230 з них зруйновано повністю.

++11.30++

Запорізька АЕС захоплена російськими військовими

Запорізька атомна електростанція відключила енергоблок № 4 після пошкоджень ліній електропередачі, написав у Telegram голова Запорізької ОДА Олександр Старух. "Вчора ввечері ворожий обстріл був здійснений по магістралі, що транспортує водень на ЗАЕС. Виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає. Також внаслідок пошкоджень ліній електропередачі 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву", - написав він.

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++10.44++

Одна людина загинула та 21 поранені внаслідок обстрілу Миколаєва армією РФ 5 серпня. Керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що росіяни обстрілами пошкодили 21 приватний будинок. Ще в чотирьох будинках сталися пожежі. Також пошкоджені будівлі двох приватних підприємств.

++10.30++

Російські війська у ніч на неділю завдали ракетних ударів по Харкову і Харківському району, постраждала виключно цивільна інфраструктура, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що ракети були випущені з території Бєлгородської області РФ, але до території України долетіли не всі. "За даними військових, кілька ракет не захотіли залишати рідний Бєлгород і вибухнули на території Росії", - зазначив Синєгубов уTelegram.

++10.00++

Незабаром війна увійде у нову фазу - британська розвідка

Війна в Україні незабаром увійде в нову фазу, і більшість бойових дій перемістяться на лінію фронту довжиною майже 350 кілометрів, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії у Twitter. Російські війська майже напевно скупчуються на півдні України, очікуючи контрнаступу або готуючись до можливого штурму.

У відомстві зазначають, що довгі колони російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння продовжують відходити від українського Донбасу та прямують на південний захід. Батальйонні тактичні групи (БТГ) чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців розгорнуті у Криму і майже напевно будуть використані для підтримки російських військ у Херсонській області, йдеться в повідомленні. Збройні сили України все частіше зосереджують свої цілі на мостах, складах боєприпасів, залізничному сполученні в південних регіонах країни, включно з стратегічно важливою залізничною гілкою, яка з’єднує Херсон з окупованим Росією Кримом, щоб перервати ланцюги постачання армії РФ.

++09.25++

Вимушують міняти волю на їжу - РФ готує "референдум" на Луганщині

У Cєвєродонецьку

Населення, що залишилось у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському та Золотому, окупаційна влада вимушує за їжу йти на референдум. "Окупанти фактично знищили ці міста, зробили безхатченками сотні тисяч людей, 90 відсотків з яких евакуювалися. Багато із тих, хто залишився, мешкає у підвалах та сховищах (...) Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області. Виманюють персональні дані, закликають йти на так званий референдум, вимушуючи людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити", - повідомив у Telegram глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

++09.10++

За 5 серпня росіяни вбили п'ятеро мирних жителів Донеччини. "Двох в Опитному, одного в Авдіївці, одного у Соледарі та одного у Первомайському. Ще 14 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", написав в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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++08.30++

Минулої доби російські війська обстрілювали Харків і низку населених пунктів Харківщини, серед яких Чугуїв, Калинове, Шевелівка та Золочів, повідомляє відділ області комунікацій ГУ Нацполіції в області. "Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж... Пошкодження отримали приватні будинки, гараж, господарські споруди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1100 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

++08.10++

Російські війська пішли у наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України. "На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію", - йдеться у ранковому зведенні.

++08.00++

Після звіту: звільнилася директорка офісу AI в Україні

Оксана Покальчук

Директорка українського офісу правозахисної організації Amnesty International (AI) Оксана Покальчук оголосила про звільнення наступного дня після публікації звіту AI, в якому правозахисники звинуватили Україну в порушенні гуманітарного права та правил ведення війни. Про своє рішення Покальчук написала на сторінці у Facebook.

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++07.40++

Армія РФ навряд чи встановила повний контроль над селищем Піски на Донеччині, оскільки російські та українські сили обмінювалися щільними артилерійськими обстрілами в цьому населеному пункті, йдеться у новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, російські війська штурмували населені пункти на південь від Бахмута, але не досягли успіху, а також безуспішно намагалися просунутися до Лозового у Херсонській області, ймовірно, націлившись на український плацдарм на річці Інгулець, зазначили аналітики.

За даними ISW, в Омській та Самарській областях РФ формують нові добровольчі батальйони для відправки на війну.

++07.30++

Кат і вбивця українського полоненого ідентифікований - ЗМІ

Розслідувальна група Bellingcat та видання The Insider стверджують, що встановили особу російського військовослужбовця, який на відео катував та вбив полоненого українського військовослужбовця. За словами розслідувачів, катом, якого виявили на кількох інших відео, виявився 29-річний уродженець Туви з батальйону "Ахмат" Очур-Суге Монгуш. Чоловік, з яким розслідувачам вдалося поговорити, визнав, що на одному з відео зображений саме він, проте заявив, що не причетний до тортур та резонансного вбивства.

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++07.20++

За даними Конференції ректорів вузів Німеччини (HRK), станом на червень близько 21 000 українських студентів висловили зацікавленість у навчанні у ФРН. За словами президента HRK Петера-Андре Альта (Peter-Andre Alt), це не остаточні цифри, оскільки складно зрозуміти, скільки з цих людей насправді залишаться в Німеччині. "Більшість українських біженців мають хороші передумови для навчання як з огляду на формальності, таких як важливі документи, так і з огляду на кваліфікацію", - зазначив Альт.

++07.10++

Оперативне командування "Південь" повідомило, що за добу ЗСУ знищили шість російських складів із боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах. Крім того, військові розповіли про удари по двох пунктах управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії у Чорнобаївці, командно-спостережному пункту у Брускінському та по району зосередження озброєння та техніки в Олешках.

++07.00++

Уночі зазнало обстрілів місто Нікополь на Дніпропетровщині, повідомив голова адміністрації Нікопольського району Євген Євтушенко. Він не надав даних про постраждалих та збитки і закликав співгромадян зберігати спокій.