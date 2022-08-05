 Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях - РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2022

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Новини

Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях - РФ

Президенти РФ Володимир Путін і Туреччини Реджеп Ердоган говорили в Сочі понад чотири години. Російська сторона заявляє, що Туреччина погодилась частково оплачувати газ у рублях.

Ердоган і Путін у Сочі

Ердоган і Путін у Сочі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі в п'ятницю, 5 серпня, погодився частково платити за російський газ у рублях, заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак.

"В процесі переговорів президенти домовились про те, що ми починаємо частково поставки газу та оплату в рублях", - сказав він.

За даними російських ЗМІ, зустріч тривала понад чотири години, а в розширеному форматі переговорів делегацій нібито брав участь глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров

Пресслужба Ердогана опублікувала лише протокольне відео з початку зустрічі. "Президент Росії Путін подякував президенту Ердогану за його внесок у відправлення українського зерна з чорноморських портів", - ідеться, серед іншого, в повідомленні. 

Спільної пресконференції за результатами зустрічі лідери не проводили. Ніяких повідомлень за підсумками візиту до РФ турецька сторона не публікувала.

Натомість Кремль оприлюднив спільну заяву президентів за підсумком переговорів. У ній йдеться, що вони домовились нарощувати обсяги двосторонньої торгівлі та "йти назустріч очікуванням протилежної сторони в сферах економіки та енергетики". У заяві згадується Сирія та Лівія, про Україну не йдеться. 

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Кремль просив допомогти в обході санкцій - ЗМІ

Напередодні зустрічі Ердогана та Путіна американська газета The Washington Post писала, що Кремль звернувся до Туреччини за допомогою в обході санкцій, які західні країни запровадили у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. За даними видання, відповідну пропозицію Росії перехопила українська розвідка.

У публікації йшлося, що РФ запропонувала Туреччині дозволити російському бізнесу купувати частки турецьких нафтових компаній, а також просила відкрити в турецьких банках рахунки для своїх фінансових структур і дозволити російським промисловим компаніям реєструватися у вільних економічних зонах Туреччини.

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