Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях - РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі в п'ятницю, 5 серпня, погодився частково платити за російський газ у рублях, заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак.

"В процесі переговорів президенти домовились про те, що ми починаємо частково поставки газу та оплату в рублях", - сказав він.

За даними російських ЗМІ, зустріч тривала понад чотири години, а в розширеному форматі переговорів делегацій нібито брав участь глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров.

Пресслужба Ердогана опублікувала лише протокольне відео з початку зустрічі. "Президент Росії Путін подякував президенту Ердогану за його внесок у відправлення українського зерна з чорноморських портів", - ідеться, серед іншого, в повідомленні.

Спільної пресконференції за результатами зустрічі лідери не проводили. Ніяких повідомлень за підсумками візиту до РФ турецька сторона не публікувала.

Натомість Кремль оприлюднив спільну заяву президентів за підсумком переговорів. У ній йдеться, що вони домовились нарощувати обсяги двосторонньої торгівлі та "йти назустріч очікуванням протилежної сторони в сферах економіки та енергетики". У заяві згадується Сирія та Лівія, про Україну не йдеться.

Читайте також: Секрет Ердогана. Експертка про те, як Туреччина виграє від війни в Україні

Кремль просив допомогти в обході санкцій - ЗМІ

Напередодні зустрічі Ердогана та Путіна американська газета The Washington Post писала, що Кремль звернувся до Туреччини за допомогою в обході санкцій, які західні країни запровадили у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. За даними видання, відповідну пропозицію Росії перехопила українська розвідка.

У публікації йшлося, що РФ запропонувала Туреччині дозволити російському бізнесу купувати частки турецьких нафтових компаній, а також просила відкрити в турецьких банках рахунки для своїх фінансових структур і дозволити російським промисловим компаніям реєструватися у вільних економічних зонах Туреччини.

Читайте також: Війна в Україні. До чого призведе "активний нейтралітет" Туреччини