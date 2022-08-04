АІ: українська військова тактика загрожує цивільним

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) заявила, що українські війська поставили під загрозу цивільне населення, створивши бази та використовуючи системи озброєння в населених житлових районах, зокрема в школах і лікарнях, під час опору російському вторгненню. Звіт організації з такою інформацією був опублікований у четвер, 4 серпня.

"Ми задокументували зразки того, як українські війська наражають на небезпеку цивільних осіб і порушують закони війни, коли вони діють у населених пунктах", — сказала Аґнес Калламар, генеральний секретар Amnesty International.

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В організації зазначають, що перебування в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права. Разом з тим у звіті AI підкреслюють, що Росія вчинила військові злочини, зокрема в деяких районах міста Харкова, де організація не знайшла доказів того, що українські сили були розташовані в цивільних районах, які обстрілювали російські військові.

AI у своєму звіті наголошує, що "практика українських військових щодо розміщення військових об’єктів у населених пунктах жодним чином не виправдовує невибіркових атак Росії". Невибіркові атаки, які вбивають або ранять цивільних осіб або завдають шкоди цивільним об'єктам, є воєнними злочинами.

Період дослідження з квітня по липень

З квітня по липень дослідники AI досліджували російські удари в Харківській, Миколаївській областях та на Донбасі. Організація заявляє, що перевірила місця ударів; опитала тих, хто вижив, свідків і родичів жертв нападів; і провели дистанційне зондування та аналіз зброї.

Під час цих розслідувань дослідники знайшли докази того, що українські війська завдавали ударів з населених пунктів, а також базувались у цивільних будівлях у 19 містах і селах регіонів. Лабораторія кризових доказів організації проаналізувала супутникові зображення, щоб додатково підтвердити деякі з цих інцидентів.

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Ті, хто вижив та свідки російських ударів на Донбасі, у Харківській та Миколаївській областях, розповіли дослідникам AI, що українські військові діяли біля їхніх будинків приблизно під час ударів, піддаючи райони вогню у відповідь з боку російських військ. Дослідники AI стали свідками такої поведінки в багатьох місцях.

В організації наголошують, що міжнародне гуманітарне право вимагає від усіх сторін конфлікту уникати, наскільки це можливо, розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них.

Українські військові у цивільних лікарнях

Дослідники AI стали свідками того, як українські сили використовували лікарні як де-факто військові бази в п’яти місцях. У двох містах десятки бійців відпочивали, знаходились поруч та їли в госпіталях. В іншому місті військові вели вогонь біля лікарні, йдеться у звіті організації.

У результаті російського авіаудару 28 квітня двоє співробітників медичної лабораторії в передмісті Харкова були поранені після того, як українські війська розмістились на її території.

Бази у порожніх школах

Школа в Костянтинівці на Донеччині, зруйнована внаслідок російського ракетного обстрілу

Українські військові регулярно створюють бази в школах міст та сіл на Донбасі, а також в районі Миколаєва. З початку конфлікту школи були тимчасово закриті для учнів, але в більшості випадків будівлі були розташовані поблизу населених цивільних районів.

У 22 із 29 відвіданих шкіл дослідники AI або знайшли солдатів, які використовували приміщення, або знайшли докази поточної або попередньої військової діяльності, включаючи наявність військового одягу, викинутої амуніції, армійських пайків і військових транспортних засобів.

Російські війська завдали ударів по багатьох школах, які використовували українські війська. Щонайменше у трьох містах після обстрілу шкіл російськими військами українські солдати перемістилися до інших шкіл неподалік, поставивши навколишні райони під загрозу подібних атак, зазначає AI.

Росія використовує заборонені касетні боєприпаси.

Багато російських ударів, які AI задокументувала в останні місяці, були здійснені за своєю суттю невибірковою зброєю, включно з забороненими на міжнародному рівні касетними боєприпасами, або іншою вибуховою зброєю з великою зоною дії. Інколи використовували керовану зброю з різними рівнями точності; в деяких випадках зброя була досить точною, щоб націлитись на конкретні об'єкти.

В організації додають, що передали результати звіту міністерству оборони України, але ще не отримали коментарів.