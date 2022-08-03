У Києві відбулася акція за звільнення військовополонених

Понад 300 людей зібралися у четвер, 4 серпня, на Софійській площі Києва на акцію "Оленівка - новий Освенцим", організовану родичами полонених захисників "Азовсталі" та громадськими активістами. Учасники акції засудили визнання російським судом полку Національної гвардії України "Азов" терористичною організацією та пообіцяли розгорнути масштабну кампанію за звільнення воїнів із полону у містах України та всього цивілізованого світу.

Засудження Москви та та претензії до міжнародних організацій

Десятки рідних і близьких бійців полку "Азов" та інших захисників Маріуполя й заводу "Азовсталь", які вийшли на акцію, тримали в руках плакати зі звинуваченням Росії в тероризмі та вбивстві полонених українських воїнів у Оленівці, що на окупованій території Донбасу. Учасники акції також засудили ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста, яких звинуватили у невиконанні своїх зобов'язань як гарантів безпечного виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі" та обміну їх на російських вояків. Активісти та близькі полонених тримали в руках плакати українською та англійською мовами "Не чіпайте наших героїв!", "Оленівка - хто наступний?", "Свободу героям Маріуполя!", "Червоний Хрест зупини кровопролиття!" та інші. Присутні скандували гасла: "Слава полку "Азов!", "Поверніть наших героїв!", "Росія - країна-терорист!", "Світе, почуй нас!". У своїх виступах близькі полонених військових висловлювали обурення бездіяльністю міжнародних організацій та українських політиків і влади у справі повернення захисників Маріуполя додому.

На акції у Києві 4 серпня були і діти військовополонених

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Громадські активісти провели театралізовану виставу, в якій наочно показали, як російські солдати встановлюють вибухівку у приміщенні в Оленівці, де утримувалися українські воїни та підривають її, щоби спалити українців живцем. Одягнені у чорне дівчата виконали меморіальну народну пісню "Плине кача", якою з часів Євромайдану в Україні проводжають в останній шлях загиблих у боротьбі за незалежність держави.

Демонстранти закликали Міжнародний комітет Червоного хреста до дій

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Ініціативи щодо звільнення полонених

"Наша акція мала на меті достукатися до ООН та Червоного Хреста з тим, щоб вони виконали свої зобов'язання та сприяли поверненню наших героїв додому. Те, що сталося в Оленівці, - це теракт, і винні в цьому мають понести відповідальність", - сказала DW дружина полоненого бійця "Азову" Вероніка Сухарнікова. Вона впевнена, що захисники Маріуполя пішли на критичний ризик, залишившись в оточенні виконувати завдання щодо оборони міста від російських загарбників, і тепер заслуговують на те, щоб до них ставилися, як до героїв і повернули їх в Україну.

Демонстранти провели театралізоване дійство

У свою чергу радниця-уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька заявила, що втратила останню надію на успіх переговорів щодо обміну українських військовополонених. "Росія не виконує і фактично не визнає жодних міжнародних конвенцій про правила та звичаї ведення війни. Ми зараз почали роботу з російським "Комітетом солдатських матерів", щоб змусити Кремль провести обмін. Переговори йдуть дуже важко, але ми не маємо наміру припиняти спроби", - сказала Вербицька.

Вибух в одному з бараків колонії у Оленівці стався вранці 29 липня. За російськими даними, тоді загинули принаймні 53 українських полонених. Російська сторона звинувачує Україну в завданні удару HIMARS по будівлі, де утримувалися полонені. Київ категорично заперечує це. Військові експерти сходяться на думці, що росіяни там могли застосувати термобаричні боєприпаси. Червоний Хрест заявив, що не давав гарантії безпеки українським полоненим після виходу з "Азовсталі".