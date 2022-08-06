Глава українського офісу Amnesty International звільнилася після звіту про ЗСУ

Директорка українського офісу правозахисної організації Amnesty International (AI) Оксана Покальчук оголосила про звільнення наступного дня після публікації звіту AI, в якому правозахисники звинуватили Україну в порушенні гуманітарного права та правил ведення війни. Про своє рішення Покальчук написала на сторінці у Facebook ввечері у п'ятницю, 5 серпня.

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"Мені боляче це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно. Тому я прийняла рішення залишити організацію. Я вважаю, що будь-яка робота на благо суспільства має бути зроблена з урахуванням локального контексту і з продумуванням наслідків. А головне, я переконана, що наші дослідження мають робитись скрупульозно і з думкою про людей, чиє життя часто напряму залежить від слів і вчинків міжнародних організацій", - пояснила вона своє рішення.

"Все розбилося об стіну бюрократії та глухий мовний бар'єр. Якщо ви не живете в країні, в яку вторглися загарбники та розривають її на частини, ви, напевно, не розумієте, як це - засуджувати армію захисників. І в жодній мові немає слів, здатних донести це до того, хто не відчував цього болю", - написала Покальчук.

Український офіс AI намагався донести свою позицію до організації

Покальчук зізналася, що до останнього моменту сподівалася, що український офіс організації зможе донести до Amnesty свою думку. "Навіть учора в мене була наївна надія, що я зможу все виправити. І цей текст буде видалено та замінено іншим. Сьогодні зрозуміла, що цього не станеться", - написала вона.

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"В останні дні" український офіс, за її словами, "активно проводив роз'яснювальну роботу всередині організації". "Я спілкувалася з представниками Amnesty з десятків країн світу, щоб позиція України та українців була почута. Також я неодноразово розмовляла з вищим керівництвом, яке, на жаль, у цій ситуації не зробило належних кроків для захисту інтересів людей, на яких працює організація", - наголосила Покальчук.

У своєму зверненні правозахисниця заявила, що організація у своєму звіті мала надати думку обох сторін та врахувати позицію міністерства оборони України. "Як ми зазначили, представники Amnesty International зрештою звернулися до Міноборони з проханням відреагувати, але дали дуже мало часу на відповідь", - заявила вона. Випущений у результаті звіт, за її словами, "звучав як підтримка російських наративів" та "став інструментом російської пропаганди".

Резонансний звіт Amnesty International

Amnesty International 4 серпня опублікувала звіт під назвою "Українська тактика ведення бойових дій наражає на небезпеку мирних жителів". У ньому правозахисники заявили, що підрозділи ЗСУ неодноразово розміщували свою техніку і вели вогонь з позицій у житлових кварталах, на території шкіл і лікарень, наражаючи на небезпеку цивільне населення.

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"Тактика України порушила міжнародне гуманітарне право, перетворивши цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах, що послідували за цим, загинули мирні жителі і була зруйнована цивільна інфраструктура", - заявили в організації за підсумками поїздок до місць ударів і анонімних інтерв'ю з місцевими. жителями. Загалом правозахисники зафіксували таку тактику бою у 19 населених пунктах Харківської, Донецької та Миколаївської областей. Фотографій чи відео з місця поїздок організація не опублікувала.

"Ми зафіксували, як українські сили наражають на ризик мирних жителів і порушують закони війни, коли діють у населених пунктах. Перебування у оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права", - заявила генеральний секретар Amnesty International Агнес Калламар.

У Києві розкритикували доповідь правозахисників

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи звіт, заявив, що Amnesty International "намагається амністувати державу-терориста та перекласти відповідальність з агресора на жертву". "Немає й не може бути навіть гіпотетично жодної умови, за якою будь-який російський удар по Україні стає виправданим Якщо хтось робить звіт, в якому жертва та агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час, ігнорується, то з цим не можна миритися", - зазначив Зеленський.

"Звіт спотворює реальність, створює хибну моральну рівність між агресором і жертвою та сприяє дезінформаційним зусиллям Росії", - написав міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк звинуватив міжнародних правозахисників в участі у кампанії з дискредитації збройних сил України, організованої Росією, щоб зупинити постачання озброєнь. "Єдине, що становить загрозу життю українців, - це російська армія катів та ґвалтівників, яка прийшла в Україну здійснювати геноцид. Наші захисники захищають свій народ та сім'ї", - написав він.

З критикою доповіді виступила посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. "Єдине, що загрожує цивільному населенню України - це російські ракети, зброя та війська, що мародерять. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - зазначила вона.

У Amnesty International у відповідь на критику заявили, що висновки доповіді "були засновані на доказах, зібраних у ході розслідувань, які проводилися відповідно до тих самих суворих стандартів і процедур належної обачності, що і вся робота Amnesty International".