Глава українського офісу Amnesty International звільнилася після звіту про ЗСУ

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Директорка українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звинуватила організацію в бюрократії та "мовному бар'єрі" після звіту про тактику ЗСУ та загрози для мирних мешканців.
Директорка українського офісу правозахисної організації Amnesty International (AI) Оксана Покальчук оголосила про звільнення наступного дня після публікації звіту AI, в якому правозахисники звинуватили Україну в порушенні гуманітарного права та правил ведення війни. Про своє рішення Покальчук написала на сторінці у Facebook ввечері у п'ятницю, 5 серпня.
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"Мені боляче це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно. Тому я прийняла рішення залишити організацію. Я вважаю, що будь-яка робота на благо суспільства має бути зроблена з урахуванням локального контексту і з продумуванням наслідків. А головне, я переконана, що наші дослідження мають робитись скрупульозно і з думкою про людей, чиє життя часто напряму залежить від слів і вчинків міжнародних організацій", - пояснила вона своє рішення.
"Все розбилося об стіну бюрократії та глухий мовний бар'єр. Якщо ви не живете в країні, в яку вторглися загарбники та розривають її на частини, ви, напевно, не розумієте, як це - засуджувати армію захисників. І в жодній мові немає слів, здатних донести це до того, хто не відчував цього болю", - написала Покальчук.
Покальчук зізналася, що до останнього моменту сподівалася, що український офіс організації зможе донести до Amnesty свою думку. "Навіть учора в мене була наївна надія, що я зможу все виправити. І цей текст буде видалено та замінено іншим. Сьогодні зрозуміла, що цього не станеться", - написала вона.
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"В останні дні" український офіс, за її словами, "активно проводив роз'яснювальну роботу всередині організації". "Я спілкувалася з представниками Amnesty з десятків країн світу, щоб позиція України та українців була почута. Також я неодноразово розмовляла з вищим керівництвом, яке, на жаль, у цій ситуації не зробило належних кроків для захисту інтересів людей, на яких працює організація", - наголосила Покальчук.
У своєму зверненні правозахисниця заявила, що організація у своєму звіті мала надати думку обох сторін та врахувати позицію міністерства оборони України. "Як ми зазначили, представники Amnesty International зрештою звернулися до Міноборони з проханням відреагувати, але дали дуже мало часу на відповідь", - заявила вона. Випущений у результаті звіт, за її словами, "звучав як підтримка російських наративів" та "став інструментом російської пропаганди".
Amnesty International 4 серпня опублікувала звіт під назвою "Українська тактика ведення бойових дій наражає на небезпеку мирних жителів". У ньому правозахисники заявили, що підрозділи ЗСУ неодноразово розміщували свою техніку і вели вогонь з позицій у житлових кварталах, на території шкіл і лікарень, наражаючи на небезпеку цивільне населення.
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"Тактика України порушила міжнародне гуманітарне право, перетворивши цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах, що послідували за цим, загинули мирні жителі і була зруйнована цивільна інфраструктура", - заявили в організації за підсумками поїздок до місць ударів і анонімних інтерв'ю з місцевими. жителями. Загалом правозахисники зафіксували таку тактику бою у 19 населених пунктах Харківської, Донецької та Миколаївської областей. Фотографій чи відео з місця поїздок організація не опублікувала.
"Ми зафіксували, як українські сили наражають на ризик мирних жителів і порушують закони війни, коли діють у населених пунктах. Перебування у оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права", - заявила генеральний секретар Amnesty International Агнес Калламар.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи звіт, заявив, що Amnesty International "намагається амністувати державу-терориста та перекласти відповідальність з агресора на жертву". "Немає й не може бути навіть гіпотетично жодної умови, за якою будь-який російський удар по Україні стає виправданим Якщо хтось робить звіт, в якому жертва та агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час, ігнорується, то з цим не можна миритися", - зазначив Зеленський.
"Звіт спотворює реальність, створює хибну моральну рівність між агресором і жертвою та сприяє дезінформаційним зусиллям Росії", - написав міністр закордонних справ країни Дмитро Кулеба.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк звинуватив міжнародних правозахисників в участі у кампанії з дискредитації збройних сил України, організованої Росією, щоб зупинити постачання озброєнь. "Єдине, що становить загрозу життю українців, - це російська армія катів та ґвалтівників, яка прийшла в Україну здійснювати геноцид. Наші захисники захищають свій народ та сім'ї", - написав він.
З критикою доповіді виступила посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. "Єдине, що загрожує цивільному населенню України - це російські ракети, зброя та війська, що мародерять. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - зазначила вона.
У Amnesty International у відповідь на критику заявили, що висновки доповіді "були засновані на доказах, зібраних у ході розслідувань, які проводилися відповідно до тих самих суворих стандартів і процедур належної обачності, що і вся робота Amnesty International".