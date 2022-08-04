Українські реакції на заяву АІ: "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою"

Офіційний Київ обурений звітом міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI) щодо тактики українських військових з розміщення сил поблизу цивільної інфраструктури.

Так, міністр закордонних справ України Кулеба зазначив, що організація намагається створити "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою", між країною, яка нападає і захищається. "Припиніть займатись створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь винні", - звернувся він до AI, "Займіться донесенням системної правди про те, чим є РФ".

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк звинуватив міжнародних правозахсників в участі в кампанії з дискредитації збройних сил України, яку організувала РФ, щоб зупинити поставки озброєнь. "Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім'ї", - написав Подоляк у Twitter.





Резонансне дослідження

Офіс міжнародної організації Amnesty International раніше оприлюднив заяву, де йдеться про те, що українські війська ставлять під загрозу цивільне населення, створюючи бази та використовуючи системи озброєння в житлових районах, зокрема в школах і лікарнях, під час опору російському вторгненню.

"Ми задокументували зразки того, як українські війська наражають на небезпеку цивільних осіб і порушують закони війни, коли вони діють у населених пунктах", — сказала Аґнес Калламар, генеральна секретарка Amnesty International.

В українському офісі AI у четвер підкреслили, що "фіксуванням фактів та підготовці матеріалів займається окрема команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International".

"З початку повномасштабного вторгнення український офіс адвокатує розслідування та допомагає залучити слідчих-криміналістів інших країн до розслідувань воєнних злочинів на території України", – коментує Оксана Покальчук, директорка українського офісу Amnesty International.

Український офіс AI нагадує, що з 24 лютого, дослідники і дослідниці організації задокументували десятки воєнних злочинів і довели, що вони були скоєні російськими військовими. Зокрема, атака на Маріупольський драматичний театр, напад на житловий будинок та пляжний курорт у Сергіївці, воєнні злочини в Київській області тощо. AІ планує передати задокументовані дані у Міжнародний кримінальний суд, що сприятиме міжнародному правосуддю та притягненню винних до відповідальності.