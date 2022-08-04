Українські реакції на заяву АІ: "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою"

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Дмитро Кулеба обурений звітом Amnesty international щодо порушення законів війни українськими військовими. Михайло Подоляк заявив, що подібна інформація навмисне дискредитує українську армію.
Офіційний Київ обурений звітом міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI) щодо тактики українських військових з розміщення сил поблизу цивільної інфраструктури.
Так, міністр закордонних справ України Кулеба зазначив, що організація намагається створити "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою", між країною, яка нападає і захищається. "Припиніть займатись створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь винні", - звернувся він до AI, "Займіться донесенням системної правди про те, чим є РФ".
Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк звинуватив міжнародних правозахсників в участі в кампанії з дискредитації збройних сил України, яку організувала РФ, щоб зупинити поставки озброєнь. "Єдине, що становить загрозу життю українців, — це російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид. Наші захисники боронять свій народ і сім'ї", - написав Подоляк у Twitter.
Офіс міжнародної організації Amnesty International раніше оприлюднив заяву, де йдеться про те, що українські війська ставлять під загрозу цивільне населення, створюючи бази та використовуючи системи озброєння в житлових районах, зокрема в школах і лікарнях, під час опору російському вторгненню.
"Ми задокументували зразки того, як українські війська наражають на небезпеку цивільних осіб і порушують закони війни, коли вони діють у населених пунктах", — сказала Аґнес Калламар, генеральна секретарка Amnesty International.
В українському офісі AI у четвер підкреслили, що "фіксуванням фактів та підготовці матеріалів займається окрема команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International".
"З початку повномасштабного вторгнення український офіс адвокатує розслідування та допомагає залучити слідчих-криміналістів інших країн до розслідувань воєнних злочинів на території України", – коментує Оксана Покальчук, директорка українського офісу Amnesty International.
Український офіс AI нагадує, що з 24 лютого, дослідники і дослідниці організації задокументували десятки воєнних злочинів і довели, що вони були скоєні російськими військовими. Зокрема, атака на Маріупольський драматичний театр, напад на житловий будинок та пляжний курорт у Сергіївці, воєнні злочини в Київській області тощо. AІ планує передати задокументовані дані у Міжнародний кримінальний суд, що сприятиме міжнародному правосуддю та притягненню винних до відповідальності.