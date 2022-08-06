Україна отримає радянські літаки і танки від Північної Македонії

Північна Македонія передає Україні літаки й танки, повідомив у суботу, 6 серпня у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. "Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце", - написав він.

Подоляк не уточнив про яку саме кількість техніки йдеться, але зазначив, що "багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20".

Техніка радянського зразка

Про те, що Північна Македонія планує передати Україні танки радянського зразка T-72, минулого тижня заявили в міністерстві оборони балканської країни. "Уряд ухвалив рішення про безоплатну передачу певної кількості цих (танкових - Ред.) потужностей Україні відповідно до її потреб", - зазначили тоді в міноборони.

Ці танки належать до так званого третього покоління основних бойових танків 1970-х і 1980-х років, які мають композитну броню та комп'ютеризовані стабілізовані системи керування вогнем. Північна Македонія, яка претендує на членство в Європейському Союзі і вже є членом Організації Північноатлантичного договору, зараз планує модернізувати свою техніку відповідно до стандартів НАТО.

Хоча в заяві міноборони не йшлося про передачу літаків, цього тижня північно-македонські видання повідомляли, що Україна отримає чотири військові літаки Су-25, які Північна Македонія купила в України під час конфлікту в 2001 році за чотири мільйони євро, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

У червні у місцевій партії "Левиця" заявили з посиланням на власні джерела, що літаки Су-25 перевіряються та ремонтуються на військовому аеродромі. "За отриманою інформацією, ремонти здійснюють українські військові інженери, що свідчить про те, що це робиться для їх доставлення в Україну як дар з нашого боку, для того, щоб вони були готові до використання на фронті", - заявили в партії.

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Коли у лютому 2001 року у Республіці Македонії (попередня назва Північної Македонії) розпочався збройний конфлікт між албанською Армією національного визволення (АНВ) на силами безпеки Македонії, Україна, попри невдоволення окремих країн НАТО, продавала цій країні важкі озброєння, включаючи літаки, гелікоптери, артилерію, танки та БТРи.

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