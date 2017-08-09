Генсек ООН закликав пам'ятати про жах Хіросіми

До повної відмови від ядерної зброї закликав світ генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу в Японії у суботу, 6 серпня, у 77-і роковини ядерного бомбардування Хіросіми.

"Кризи з серйозним ядерним підтекстом швидко поширюються - від Близького Сходу до Корейського півострова та російського вторгнення в Україну, - заявив Гутерріш на церемонії в Меморіальному парку миру в Хіросімі. - Людство грає із зарядженою рушницею".

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Гутерріш звернувся до учасників конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у Нью-Йорку із закликом терміново покласти край світовим ядерним арсеналам, "які загрожують нашому майбутньому". "Ми завжди повинні пам'ятати про жах Хіросіми і визнати, що єдине вирішення ядерної загрози - повна відсутність ядерної зброї", - наголосив Гутерріш.

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Генеральний секретар уперше за 12 років був присутній на щорічному заході, присвяченому пам'яті жертв атомного бомбардування Хіросіми. Представники Росії та Білорусі запрошені не були, зазначає агенція dpa.

Відновлення гонки ядерних озброєнь

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), на початку 2021 року дев'ять країн володіли 13 080 ядерними боєголовками, до 2022 року їхня кількість знизилася до 12 705 штук. Однак зменшення арсеналу було пов'язане не з роззброєнням, а зі зняттям із озброєння США та Росією застарілих систем. Число ж активних боєголовок за рік практично не змінилося.

Після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, президент РФ Володимир Путін перевів російські сили стримування "у особливий режим бойового чергування". "Перспектива ядерного конфлікту, колись немислима, тепер знову стала можливою", - сказав після початку війни Гутерріш.