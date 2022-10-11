Альянс вирішив не скасовувати навчання, щоби не надсилати Росії "неправильний" сигнал. В організації також вирішили посилити присутність в Північному і Балтійському морях після вибухів на "Північних потоках".

Наступного тижня, як і було заплановано, Північноатлантичний альянс (НАТО) проведе навчання з ядерного стримування Steadfast Noon. Про це повідомив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг у вівторок, 11 жовтня, перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО.

"Це регулярні навчання, які відбуваються щороку, щоби підтримувати наші засоби стримування в безпечному, надійному та ефективному стані", - сказав він.

Генсек зауважив, що скасування цих навчань зараз стало би "неправильним" сигналом для Росії, яка неодноразово завуальовано погрожувала застосувати ядерну зброю проти України після початку повномасштабного вторгнення в країну в лютому. Столтенберг додав, що військова сила НАТО є найкращим способом запобігти будь-якій ескалації напруженості з РФ. "Росія знає, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести", - цитує його агентство dpa.

За словами Столтенберга, НАТО уважно стежить за ядерними силами Росії , і хоча наразі в організації не помітили "жодних змін у позиції", залишаються пильними.

Країни альянсу збільшать виробництво зброї

Альянс веде перемовини з оборонними компаніями та країнами-членами щодо шляхів збільшення виробництва зброї та поповнення військових запасів, які скоротилися через постачання оборонної допомоги України для захисту від Росії. "Щодовше триває війна в Україні, тим більше важливою стає робота з промисловістю", - цитує Столтенберга агенція Reuters.

Він додав, що НАТО необхідно надавати оборонним компаніям інформацію щодо актуальних потреб. На зустрічі міністрів оборони, зокрема, будуть підбиті підсумки поточних зусиль щодо нарощування виробництва зброї та боєприпасів, і ухвалені подальші рішення щодо збереження рівня запасів союзників.

Путін зазнає поразки в Україні

Коментуючи перебіг бойових дій в Україні, генсек НАТО зауважив, що зараз Київ "має імпульс" у війні, розв'язаній Росією, і альянс буде підтримувати українців стільки, скільки потрібно. "У той час як Росія все частіше вдається до жахливих і невибіркових нападів на цивільне населення та критичну інфраструктуру, президент (Росії Володимир. - Ред.) Путін зазнає поразки в Україні", - вважає Столтенберг.

На думку генсека,масовані ракетні удари РФ по Україні "є ознакою слабкості", а російські війська "не здатні досягти прогресу на полі бою".

НАТО посилює присутність в Балтійському і Північному морях

Він також повідомив, що після вибухів на газопроводах "Північний потік"НАТО вживає додаткових заходів для захисту своєї інфраструктури. "Ми подвоїли нашу присутність у Балтійському та Північному морях до понад 30 кораблів за підтримки морських патрульних літаків і підводних засобів", - цитує генсека AFP.

Столтенберг попередив, що будь-яка атака на інфраструктуру, критичну для НАТО, призведе до "об'єднаної та рішучої відповіді".