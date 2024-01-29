Зеленський про Трампа: Я не злопам'ятний

Володимир Зеленський готовий до діалогу з Дональдом Трампом, якщо той стане наступним президентом США. Він не вірить, що Україна може залишитись без американської допомоги.

Президент України Володимир Зеленський готовий до діалогу з Дональдом Трампом, якщо той стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки (США). Про це він заявив в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ARD, опублікованому в понеділок, 29 січня.

Зеленський пригадав, що лише раз зустрічався з Трампом - під час свого візиту до США у вересні 2019 року, і це була "нормальна, продуктивна зустріч".

Відповідаючи на запитання про те, який скандал розгорівся після зустрічі, та чи не боїться він, що Трамп злопам'ятний, Зеленський відповів: "Я не злопам'ятний! Тому я думаю, що ми знайдемо діалог. Для того, щоб був діалог між людьми, треба бажання. І тоді неважливо, яка відстань між нами. І в якому статусі".

Також Зеленський знову відповів на запитання щодо заяви Трампа, що той у якості президента США нібито зможе закінчити війну Росії проти України впродовж 24 годин.

"Я поспілкуюсь з ним. Я людина абсолютно відверта, і я точно зможу сказати (чи можна вірити Трампу. - Ред.) після зустрічі. Я скажу вам чесно. Якщо його формат або його формула призведе до миру, і йому достатньо 24 годин, я буду дуже щасливим президентом, тому що я знаю, скільки за добу ми втрачаємо людей, я знаю, скільки це коштує", - сказав він.

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Чи зміниться політика США у випадку перемоги Трампа

На запитання, як він відреагує, якщо Трамп виграє президентські вибори, Зеленський відповів: "Ну і нормально". На його думку, такий варіант розвитку подій навряд чи призведе до кардинальної зміни політики США щодо України.

"Я дивлюсь, що Україна - у війні, а Сполучені Штати - партнер номер один. У нас двопартійна підтримка. Є деякі голоси з Республіканської партії, які не підтримують Україну. Але в більшості своїй демократи і республіканці підтримують Україну. На сьогодні це так. Тому навряд чи політика США залежить тільки від однієї людини. Я в це не дуже вірю. Або мені не хочеться в це вірити. Подивимось, побачимо", - сказав він.

"Як буде, якщо буде інший президент, складно сказати. Подивимось, хто цей президент, і коли він прийде. Або вона. Я не знаю. Життя підкидує багато різних сюрпризів", - додав Зеленський.

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Що буде без допомоги США Україні

Президент також сказав, що не вірить в те, що Україна залишиться без допомоги США. На його думку, в такому випадку Європа не зможе заповнити цю нішу та допомогти Україні необхідною кількістю зброї й фінансів, більше того - йтиметься про втрату союзу між США та ЄС.

"Європа зрозуміє, що це сигнал, що вона одна залишиться наодинці. Це загроза дуже велика, тому що це такий сигнал недобрий. Пасивність США або непідтримка - це неправильно для всіх", - сказав Зеленський.

"Іноді дуже комфортно бути в інших державах і казати, що Україна захищає наші спільні цінності, але віддають життя тільки українці. І це дуже дороговартісно для нас. Ми вже віддали багатьох своїх героїчних людей. І тут дуже важливо, щоб інші держави вчасно давали допомогу - будь то зброя або фінанси. В іншому випадку ця війна прийде в інші держави", - зауважив він.

На запитання, чи може війна закінчитися цього року, президент заявив, що "треба вірити в себе, в народ, в Україну, в партнерів і мир". "Будь-яка війна закінчується. Я вважаю, що ми знаходимось в дуже складному моменті. Геополітично і фінансово можна зупинити Росію, не допустити зруйнування України, не допустити знищення нашої нації, не допустити глобальної міграції, не допустити Третьої світової війни", - сказав Зеленський.

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