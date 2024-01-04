Кулеба про допомогу США: Україна не має плану Б

Плану Б немає, бо Україна вірить в план А, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Україна не розглядає альтернативи отриманню військової допомоги від США, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському телеканалу CNN , оприлюдненому в ніч на четвер, 4 січня.

"У нас немає плану Б. Ми впевнені в плані А", - сказав міністр.

Він додав, що "Україна завжди боротиметься тими ресурсами, які має", зауваживши, що те, що їй надається "не є благодійністю". "Це інвестиції в захист НАТО і в захист процвітання американського народу", - наголосив він.

За його словами, якщо Росія переможе у війні проти України, "інші будуть піддаватися спокусі піти по російських слідах", тому забезпечення безпеки та стримування таких спокус "вимагатиме набагато більшої ціни для США".

На його думку, чиновники, які вважають, що президент РФ Володимир Путін ніколи не нападе на країну-члена НАТО, якщо Кремль досягне успіху в Україні, "роблять величезну помилку" і мають змінити свою роботу.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден ще в жовтні направив до Конгресу запит на 61,4 мільярда доларів військової допомоги Україні в 2024 році. Попри те, що кошти на 2023 рік уже вичерпались, американські законодавці досі не домовилися про виділення нових. Вони мають повернутися до цього питання після різдвяних канікул - з 8 січня.

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