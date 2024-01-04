США заперечують зміну стратегії щодо України

У Держдепі запевнили, що не спонукають Україну змінити стратегію з повної перемоги на найсильнішу переговорну позицію. У Білому домі зауважили, що Путін не поводиться як людина, готова до переговорів.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заперечив повідомлення низки американських ЗМІ про нібито зміни в стратегії щодо України.

"Ні. Це неправда", - відповів він на брифінгу ввечері 3 січня на прохання прокоментувати статті про те, що "США хочуть, аби Україна змінила свою стратегію з повної перемоги до найсильнішої переговорної позиції".

Напередодні видання The New York Times (NYT) і Politico написали про нібито зміну в американській стратегії щодо України, спрямовану на оборону та утримування територій замість наступу. За їхніми даними, це зумовлено зокрема невизначеністю щодо подальшою фінансової підтримки України.

Білий дім: Путін не поводиться як готовий до переговорів

Своєю чергою координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зауважив, що останні масовані удари РФ по Україні продемонстрували: президент Росії Володимир Путін не поводиться як людина, готова до переговорів. Про те що Путін нібито сигналізує через посередників про готовність до припинення вогню за умови збереження за Росією окупованих територій, також нещодавно писало NYT.

"Він робить все можливе, аби підкорити українців, і саме тому так важливо, щоб запит на додаткове фінансування, який висунув президент Джо Байден, був схвалений", - наголосив Кірбі на брифінгу та додав, що якщо цього не станеться - постачання зброї припиняться, бо затверджені на неї кошти вичерпались.

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США не виявили зловживань зі зброєю в Україні

Кірбі також підкреслив, що США не виявили ніяких зловживань зі зброєю, наданою Україні. "Ми не бачили жодних ознак того, що мала місце якась масштабна корупція чи зловживання з боку українських військових", - сказав він.

За його словами, США прямо взаємодіють з Україною щодо підзвітності в цьому питанні, зокрема в Києві працюють американські фахівці щодо цього. "Українці розуміють нашу потребу в підзвітності. Вони поділяють це, і вони чітко дали зрозуміти, що готові працювати з нами над заходами підзвітності для всіх систем, які ми надаємо", - сказав Кірбі та додав, що Конгрес і американський народ можуть бути впевнені: вся техніка використовується належним чином на полі бою.

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