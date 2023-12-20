Конгрес США розглядатиме допомогу Україні вже у 2024 році
Конгрес США повернеться до питання допомоги Україні лише на початку 2024 року. Це випливає зі спільної заяви лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера і лідера республіканської меншості у верхній палаті законодавчого органу США Мітча Макконнелла, оприлюдненої у вівторок, 19 грудня.
Учасники переговорів "домоглися обнадійливого прогресу", проте "складні питання залишаються", вказали політики. "Учасники переговорів будуть старанно працювати в період грудневих і січневих перерв, і наша мета - домогтися чогось, щойно ми повернемося", - наголосив Шумер у розмові з журналістами. Американські законодавці повернуться до роботи 8 січня.
Крім того, тоді поновляться їхні дебати про забезпечення безпеки кордону Сполучених Штатів. Сенатор-республіканець від Південної Дакоти Джон Тьюн дорікнув демократам за млявість.
Ця заява американських конгресменів стала черговою невдачею для президента України Володимира Зеленського, уряд якого застерігав щодо "гострої потреби" в озброєнні напередодні зими, пише AFP. На пресконференції 19 грудня Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати "не зрадять" Україну, яка обороняється від РФ.
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Пентагон бачить ризик вичерпання коштів для військової допомоги Україні
Вашингтон до кінця жовтня виділив на військову підтримку Києва вже 43,8 мільярда доларів з моменту вторгнення російських військ в Україну, підрахував Інститут світової економіки в Кілі (IfW). Раніше в Білому домі заявляли, що міністерство оборони США використало 97 відсотків із коштів, отриманих на допомогу Україні. Тим часом у Пентагоні попередили, що кошти для військової допомоги Києву вичерпаються до 30 грудня, якщо законодавці не зможуть домовитися.
Конгрес США ще не схвалив подальше фінансування допомоги Києву
У жовтні президент США Джозеф Байден направив до Конгресу запит на екстрене фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. Законодавці поки не домовилися про виділення цих коштів. У середині грудня глава Білого дому схвалив виділення Києву нового пакета військової допомоги в розмірі 200 мільйонів доларів.
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