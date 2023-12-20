Конгрес США розглядатиме допомогу Україні вже у 2024 році

У переговорах про допомогу Києву залишаються складнощі, заявили сенатори Шумер і Макконнелл. Раніше міноборони США попередило, що гроші для військової підтримки України можуть закінчитися до 30 грудня.

Конгрес США повернеться до питання допомоги Україні лише на початку 2024 року. Це випливає зі спільної заяви лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера і лідера республіканської меншості у верхній палаті законодавчого органу США Мітча Макконнелла, оприлюдненої у вівторок, 19 грудня.

Учасники переговорів "домоглися обнадійливого прогресу", проте "складні питання залишаються", вказали політики. "Учасники переговорів будуть старанно працювати в період грудневих і січневих перерв, і наша мета - домогтися чогось, щойно ми повернемося", - наголосив Шумер у розмові з журналістами. Американські законодавці повернуться до роботи 8 січня.

Крім того, тоді поновляться їхні дебати про забезпечення безпеки кордону Сполучених Штатів. Сенатор-республіканець від Південної Дакоти Джон Тьюн дорікнув демократам за млявість.

Ця заява американських конгресменів стала черговою невдачею для президента України Володимира Зеленського, уряд якого застерігав щодо "гострої потреби" в озброєнні напередодні зими, пише AFP. На пресконференції 19 грудня Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати "не зрадять" Україну, яка обороняється від РФ.

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Пентагон бачить ризик вичерпання коштів для військової допомоги Україні

Вашингтон до кінця жовтня виділив на військову підтримку Києва вже 43,8 мільярда доларів з моменту вторгнення російських військ в Україну, підрахував Інститут світової економіки в Кілі (IfW). Раніше в Білому домі заявляли, що міністерство оборони США використало 97 відсотків із коштів, отриманих на допомогу Україні. Тим часом у Пентагоні попередили, що кошти для військової допомоги Києву вичерпаються до 30 грудня, якщо законодавці не зможуть домовитися.

Конгрес США ще не схвалив подальше фінансування допомоги Києву

У жовтні президент США Джозеф Байден направив до Конгресу запит на екстрене фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. Законодавці поки не домовилися про виділення цих коштів. У середині грудня глава Білого дому схвалив виділення Києву нового пакета військової допомоги в розмірі 200 мільйонів доларів.

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