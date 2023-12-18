Пентагон: Гроші на допомогу Україні закінчаться 30 грудня

У міноборони США залишилося 1,07 мільярда доларів на фінансування допомоги України. За ці гроші буде наданий ще один пакет. Без додаткового фінансування кошти закінчаться до 30 грудня.

Кошти на поповнення оборонних запасів США після передачі військової допомоги Україні будуть вичерпані до 30 грудня, якщо Конгрес не схвалить подальше фінансування. Про це ідеться у листі фінансового контролера міністерства оборони США Майкла МакКорда до Палати представників і Сенату, повідомляє агенція Bloomberg в понеділок, 18 грудня.

У листі зазначено, що Пентагон виділяє останні 1,07 мільярда доларів на купівлю нової зброї та обладнання на заміну переданих Україні і зможе надати Києву ще один пакет допомоги. Після чого гроші будуть вичерпані.

"Виходячи з забезпечення військової готовності США, за відсутності дій Конгресу щодо схвалення додаткового (фінансування - Ред.), міністерство передбачає, що буде можливий лише один додатковий пакет (із військових запасів для допомоги Україні - Ред.)", - зазначив МакКорд.

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Хоча лист посилить тиск на Конгрес в контексті необхідності виділення фінансування для України, він також свідчить, що у республіканців, які вже відправились на різдвяні канікули, ще буде час погодити виділення коштів, коли вони повернуться після 1 січня, зауважує Bloomberg.

Минулого тижня Сенат підтримав заклик Білого дому і вирішив відкласти різдвяні канікули, щоб розглянути деякі "критичні" питання, серед яких - надання допомоги Україні та Ізраїлю, також ситуація на південному кордоні США. Як очікується верхня палата Конгресу продовжить обговорення відповідних законопроєктів у понеділок.

Утім, Палата представників, у якій нині більшість представляють республіканці, 13 грудня вже провела підсумкову сесію. До роботи обидві палати Конгресу за планом мають повернутися лише 9 січня.

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