Байден оголосив про пакет допомоги Україні на $200 млн

Під час зустрічі із Володимиром Зеленським президент США оголосив про надання Україні нового пакету озброєнь на суму 200 мільйонів доларів.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу ще на 200 мільйонів доларів, повідомив у вівторок, 12 грудня, президент США Джо Байден під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.

За словами Байдена, відповідний пакет допомоги вже підписаний. При цьому президент США закликав Зеленського не втрачати надії у боротьбі проти вторгнення Росії. "Ми залишимося на вашому боці", - цитує Байдена агенція Reuters.

Американський лідер назвав відсутність згоди у Конгресі щодо надання подальшої військової допомоги Києву "різдвяним подарунком" російському президенту Володимиру Путіну. "Конгресу потрібно ухвалити додаткове фінансування для України... перш ніж вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити", - цитує Байдена агенція AFP.

Виділення нової американської допомоги Україні наразі заблоковано через позицію депутатів Республіканської партії. За даними уряду США, кошти, раніше затверджені Конгресом для допомоги Україні, будуть повністю використані до кінця року.

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Зеленський: Україна може перемагати

Своєю чергою, як повідомила пресслужба президента України, Зеленський наголосив під час зустрічі з Байденом, що Україна поступово стає менш залежною від зовнішньої допомоги. "Ми рухаємось у правильному напрямі. Я хочу обговорити з президентом Байденом, як пришвидшити цей рух. Зокрема, посилення нашої протиповітряної оборони та спроможності знищувати логістику Росії. Наші цілі на 2024 рік чіткі - позбавити Росію переваги в повітрі й зірвати її наступальні операції. Я думаю, це реально", - наголосив Володимир Зеленський.

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Крім того, за його словами, серед пріоритетних питань зустрічі з президентом США - спільне виробництво зброї та використання заморожених російських активів. Він також акцентував, що Україна навіть під час війни продовжує успішно реформувати свої інституції задля інтеграції до Європейського Союзу.

Байден: Конгрес має вчитнити правильно

Зі свого боку президент США наголосив, що від рішень, які будуть ухвалені зараз, залежатиме майбутнє на десятиліття вперед, зокрема у Європі.

"Ми бачили, що відбувається, коли диктатори не отримують покарання за смерті та руйнування, які вони спричинили. Вони йдуть далі. Загроза Америці, Європі та світу лише зростає", - заявив він, цитує пресслужба Зеленського.

Байден також закликав Конгрес "вчинити правильно" - "підтримати Україну й захистити свободу".

Після зустрічі президенти мають розповісти про підсумки їхніх переговорів на брифінгу. Він запланований о 23:15 за київським часом.