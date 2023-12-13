Після візиту Зеленського до США: допомога не раніше січня?

Поїздка президента України Зеленського до США не принесла прориву. Експерти вважають, що якщо питання про військову допомогу не буде вирішено на початку 2024 року, ЄС доведеться взяти більше на себе.

Повертаючись у середу, 13 грудня, із США президент України Володимир Зеленський везе з собою рішення про військову допомогу на 200 мільйонів доларів на відбиття нападу Росії. Це один із останніх траншів, які голова Білого дому Джо Байден зміг виділити Києву з уже затверджених коштів. Ухвалення нового пакету - на 61 мільярд доларів - заблоковане в Конгресі, та Зеленський, очевидно, не зміг домогтися прориву.

Частина республіканців вже кілька місяців відмовляється ухвалювати пакет, в якому, крім фінансування України, також передбачена і допомога Ізраїлю. Їхня головна вимога - жорсткіша міграційна політика та зміцнення кордону з Мексикою, до чого не готові адміністрація Байдена та його Демократична партія.

Що вважати за перемогу України?

Всі опитані DW експерти відзначають, що Україна стала фактично заручником внутрішньополітичної боротьби в США на тлі президентської виборчої кампанії 2024 року. "Можливість впливу на ситуацію у президента Зеленського є досить обмеженою", - зазначив в інтерв'ю DW Бруно Лете, брюссельський експерт Німецького фонду Маршалла США (GMF).

Колишній посол США в Україні, доцент Стенфордського університету Стівен Пайфер також припустив, що ситуація в цілому може бути пов'язана і з контрнаступом, який, як визнало військове керівництво в Києві, не призвів до швидкого звільнення окупованих Росією територій. "Якби український контрнаступ був більш успішним, це справило б позитивний ефект на західну допомогу Україні", - каже Пайфер.

Змінились і настрої в американському суспільстві. Нещодавнє опитування показало, що майже половина громадян США - 48 відсотків - вважають, що Вашингтон надто багато витрачає на підтримку України.

Спікер Палати представників Майк Джонсон вимагає від Байдена визначити ціль у підтримці України у війні Фото: Manuel Balce Ceneta/AP

На цьому тлі спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон вимагає від президента Байдена чітких цілей у цьому питанні. Ексдипломат Пайфер упевнений, що "Захід, як і раніше, зацікавлений у перемозі України в цій війні". Але на запитання, що вважати "перемогою", чітку відповідь має лише Київ: повне звільнення окупованих РФ територій, включаючи Крим. Серед країн Заходу такого однозначного бачення немає.

Голосування у Конгресі США у січні

Експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Аріель Коен вважає, що частина політиків Республіканської партії "повторює пропаганду Росії про те, що Україна є дуже корумпованою". За його словами, "це не новина, Росія теж корумпована, як і багато інших країн".

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Коен прогнозує, що фінансування для України в США буде розблоковане у січні 2024 року. "Але для цього адміністрація Байдена має чітко сформулювати, що мета - перемога України, а не перемир'я, війна на виснаження, - каже Коен. - Україна не може виграти війну на виснаження проти Росії, яка має глибші кишені та великі ресурси". За його словами, перемоги України може бути досягнуто "тільки постачанням такої кількості зброї, яка може призвести до поразки російської армії".

Схожого погляду дотримується і Бруно Лете, експерт Німецького фонду імені Маршалла. Він вважає, що ситуація для Києва "не безнадійна". Голосування до Різдвяних канікул він вважає малоймовірним, але після Нового року цілком можливим. "Я думаю, що домовленість між республіканцями та демократами буде можливою, і припускаю, що голосування, швидше за все, відбудеться в січні після канікул", - каже Бруно Лете.

ЄС доведеться допомагати Україні більше

Не отримавши гарантій виділення мільярдів доларів у США, президент Зеленський у середу відвідав Норвегію, яка входить до НАТО, але не є членом Європейського Союзу. Норвезький уряд оголосив про новий пакет допомоги Києву. Повідомляється, що Норвегія надасть Україні у перерахунку 250 мільйонів євро на цивільні потреби, а також військову допомогу на кілька десятків мільйонів євро, зокрема на протиповітряну оборону. "Без допомоги неможливо перемогти", – сказав в Осло президент Зеленський.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц просигналізував готовність за необхідності збільшити обсяги підтримки України Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

Головна надія України, якщо допомога із США не відновиться найближчим часом, - Європейський Союз, зазначають експерти. У четвер і п'ятницю, 14-15 грудня, відбудеться саміт ЄС, на якому, крім рішення про початок переговорів з Україною про вступ, планується розглянути питання про виділення Києву 50 мільярдів євро на найближчі чотири роки. Обидва питання загрожує заблокувати Угорщина.

"Європі доведеться діяти", - каже Маркус Кайм (Markus Kaim), аналітик берлінського фонду "Наука та політика" (SWP). За його словами, якщо допомога США Україні буде припинена, це буде "першим симптом" того, чого багато хто побоюється у разі повторного обрання президентом Дональда Трампа. "А саме що на США вже не можна бути покладатися як на гаранта міжнародного безпекового порядку, і в такому разі розподіл тягаря (підтримки України. - Ред.) між США та Європою доведеться переглянути", - каже Кайм.

І в цьому випадку всі дивитимуться на Німеччину, країну з найбільшою в Європі економікою. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже заявив, що Берлін готовий збільшити допомогу Україні.